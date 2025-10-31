Beşiktaş Yönetimi: Birlik ve Beraberlik En Önemli Eksiklik

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluşurken, İkinci Başkan Hakan Daltaban, camiada en önemli eksikliğin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan bir restoranda Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

İkinci Başkan Hakan Daltaban, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Faiz yükünden kurtulmak ve mali disiplini sağlamak için çalışıyoruz. Sermaye artırımında elde ettiğimiz geliri borcumuzu azaltmak için kullandık. Kalbi Beşiktaş aşkıyla atan herkese ihtiyacımız var. Camiada en önemli eksiklik birlik ve beraberlik. Gelecekte yapacağımız projelerden elde edeceğimiz gelirleri borçlarımızı kapatmak için kullanacağız. Beşiktaş borçlarını ödedikten sonra borçlanmayla ilgili tüzüğe bir madde eklemek gerekir. Yoksa kısa zaman sonra borç yine artabilir."

"En az 100 milyon Dolar gelir elde edeceğimiz bir projenin üzerinde çalışıyoruz"

Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ise, toplantıda yaptığı konuşmada, 2026 yılı sonuna kadar Beşiktaş'ın borçlarını ödemiş olmayı planladıklarını ifade ederek, "Borsa hisse satışı için hisse değerinin artmasını bekliyoruz. En az 100 milyon Dolar gelir elde edeceğimiz bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şişli'deki bir arazisine 16 bin metrekarelik bir yurt inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Savcılık bu konuda bize teşekkür etti"

Genel Sekreter Uğur Fora da, "Hakemlerin karıştığı bahis skandalıyla ilgili soruşturmaya Beşiktaş olarak müdahil olduk. Bu soruşturmaya ilk müdahil olan kulüp Beşiktaş oldu. Savcılık bu konuda bize teşekkür etti. Dikilitaş Spor Kulübü, antrenmanlarına BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde devam edecek. 9 Eylül Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Üniversitenin spor alanlarında 250'ye yakın öğrencimiz çalışmalarını gerçekleştirecek, kulübümüz bu iş birliğinden gelir elde edecek. 9 Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nün yönetimini devraldık. Futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarının yönetimi bizde olacak" ifadelerini kullandı.

"Dikilitaş'taki projeden 200 milyon Euro gelir bekliyoruz"

Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, var olan menkulleri borcu kapatmak için satmayı planlamadıklarını ifade edere, "Toplamda 280 milyon Euro borcumuz var. Dikilitaş'taki projeden 200 milyon Euro gelir bekliyoruz. Şu anda 35 milyon Euro değerinde yüzde 19 ekstra A.Ş.'de hissemiz var. Önümüzdeki dönemde yeni bir sermaye artırımı yapabiliriz. Başka gayrimenkul projeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sancaktepe Tesisleri'ni kulübümüze kazandırdık"

Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sancaktepe Tesisleri'ni kulübümüze kazandırdık. Kadın Futbol ve Futbol Akademi Takımlarımız bu tesiste çalışmalarını gerçekleştirecek. Atletizm Takımımız da orada yer alacak. Sancaktepe Tesisleri'nde bulunan çok amaçlı spor salonunda amatör branşlarımızın sporcuları çalışmalarını gerçekleştirecek." - İSTANBUL