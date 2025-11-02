Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin 2 Değişiklik ile Saha Çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan Kasımpaşa mücadelesinin 11'inde 2 değişiklik yaparak sarı-lacivertliler karşısında takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, savunmada Djalo'nun yerine Paulista'ya, Abraham'ın yerine de sakatlığını atlatan Rafa Silva'ya görev verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve El-Bilal Toure 11'i ile başladı.

Rafa Silva 1 maçlık aranın ardından 11'de

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, 1 maçlık aranın ardından tekrar 11'deki yerini aldı. Konyaspor karşılaşmasının ardından antrenmanda her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'ya karşısında oynamamıştı. Sakatlığını atlatan Rafa Silva, derbide Abraham'ın yerine 11'de başladı.

Tammy Abraham bu sezon ilk kez yedek

Beşiktaş'ta İngiliz golcü Tammy Abraham, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde bekledi. Abraham, siyah-beyazlı takımla ligde 10, Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Sergen Yalçın 1686 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı

Siyah-beyazlı takımın başında ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın da 1686 gün sonra Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşıyor. Yalçın, son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip olmuş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona etmişti.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye 3 kez rakip olan deneyimli teknik adam, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılarda 11 oyuncunun ilk Fenerbahçe derbisi

Siyah-beyazlı ekipte yaz transfer döneminde kadroya Djalo, Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Cerny, Cengiz Ünder, Abraham ve El-Bilal Toure ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşıyor. Gökhan Sazdağı, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz Ünder ve Toure karşılaşmaya 11'de başlarken; Djalo, Taylan Bulut ve Jota Silva ise yedek kulübesinde yer aldı.

Ersin Destanoğlu 'dalya' dedi

Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 100. Süper Lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapmıştı. Ersin, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 karşılaşmada kaleyi korudu.

Cengiz Ünder eski takımına karşı 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere karşı 11'de görev aldı. 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı formayla 6 maçta forma giyen Cengiz'in 3 de golü bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu motosikletiyle Tüpraş Stadyumu'nda

2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluk elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini statta izledi. Razgatlıoğlu, Tüpraş Stadyumu'nda saha kenarına motosikletiyle gelirken, Asbaşkan Murat Kılıç da başarılı sporcuya forma ve çiçek takdim etti.

Ricardo Quaresma tribünlerde

Beşiktaş formasını 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında terleten Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma da Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Müsabaka öncesi stat hoparlöründen ismi anons edilen Quaresma tribünleri selamladı.

Tribünlerden, Filistin'e destek

Siyah-beyazlı tribünler, seremoni öncesi açtıkları pankart ve koreografiyle Filistin'e destek verdi. Üzerinde 'Sumud Filosu' yazılı bir gemi koreografisi yapan Beşiktaş taraftarı, 'Free Palestine (Özgür Filistin)' pankartının yanı sıra tribünün geri kalan bölümlerinde de Filistin bayrakları açtı. - İSTANBUL