Benoit Bastien, Galatasaray-Ajax Maçında 10. Kez Türk Takımı Yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile karşılaşacak. Maçın hakemi Fransız Benoit Bastien, kariyerinde 10. kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak. Türk takımları, Bastien yönetiminde bugüne kadar 9 maçta 2 galibiyet elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Ajax maçının hakemi Fransız Benoit Bastien, kariyerinde 10. kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Bastien, kariyerinde 10. kez Türk takımlarının maçını yönetecek.

Fransız hakem Benoit Bastien, Galatasaray - Ajax maçıyla birlikte kariyerinde 10. kez bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki maçını yönetecek. 42 yaşındaki hakem, Avrupa kupalarında daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon Spor ve Başakşehir olmak üzere Türk takımlarının 9 karşılaşmasında düdük çaldı.

En çok Fenerbahçe'nin maçını yönetti

Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 1 maçında düdük çaldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1'er müsabakasını yöneten Bastien, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde 1'er karşılaşmasında görev aldı.

Türk takımları, Bastien yönetiminde 9 maçta 2 kez kazandı

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, bugüne kadar Benoit Bastien yönetiminde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Bastien'in düdük çaldığı Union SG mücadelesini 2-1, 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi elemelerinde HJK Helsinki'ye karşı oynadığı müsabakayı da 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, Bastien yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nin 2015-2016 sezonunda Molde'ye 3-1, 2016-2017 sezonunda da Manchester United'a 4-1 yenildi.

Galatasaray ise Bastien'in görev aldığı 2 maçta da berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Bastien yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nin 2018-2019 sezonunda Schalke, Avrupa Ligi'nin de 2021-2022 sezonunda Barcelona ile oynadığı maçlardan golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bastien'in düdük çaldığı diğer müsabakalarda ise Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2022 sezonunda Ajax'a 2-0, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Krasnodar'a 3-1, Başakşehir de Konferans Ligi'nin 2022-2023 sezonunda Gent'e 4-1 mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
