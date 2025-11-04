Haberler

Başakşehir'den Erol Bulut'a Yanıt: Taktik Bilgileri Sızdırmadık

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'kulüp içi bilgilerin sızdırıldığı' iddialarına cevap vererek, öne sürülen suçlamaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

RAMS Başakşehir, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma, Nuri Şahin'e aktarmış' şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.

Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.

İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

