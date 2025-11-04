Ajax Teknik Direktörü Heitinga: "Galatasaray Çok Güçlü Bir Takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Hollanda ekibi Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, sarı-kırmızılı takımın çok güçlü bir ekip olduğunu belirtti.

Johan Cruijff Arena'da yarın TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına Heitinga'nın yanı sıra Ajax'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Youri Regeer katıldı.

Kötü gidişatı değiştirmek istediklerini aktaran Heitinga, "Kendimizi daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Galatasaray'a karşı iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Umarım gol atabiliriz. Puan aldığımızda artık iyi hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

Chelsea maçında kırmızı kart gören Kenneth Taylor'a değinen Hollandalı teknik adam, "Taylor dışında birkaç orta saha oyuncum daha var. Onlar da orta sahada çok iyi oynayabilirler. Elimde çok fazla seçenek var." dedi.

Heitinga, iç sahada oynayacak olmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatarak, "İyi ki evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız bizi motive edecektir. Bir önceki maçları göz önünde bulundurduğumuzda Galatasaray bizden daha iyi gözükebilir. Yine de şansımızın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var"

Heitinga, Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirterek, "Galatasaray'ın birçok maçını izledim. Galatasaray, Liverpool'u sahasında yendi. Dış sahada oynamakla, iç sahada oynamanın farkı var. Yine de Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var. Bu takıma çok fazla geniş alan vermememiz lazım. Topu kaybetmememiz lazım. Galatasaray, genelde ilk yarı daha iyi oynuyor. Yarın çok iyi bir mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki eksiklere değinen 41 yaşındaki teknik adam, "Kasper Dolberg, beklediğimizden daha erken döndü. Steven Berghuis ise daha geri dönemedi. Onun biraz daha zaman ihtiyacı var. Branco van den Boomen de çok uzun süre sakat kaldı. Onun geri dönmesi için daha fazla antrenmana çıkması lazım." dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon Ajax'a 2-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi maçına değinen Heitinga, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizde o zamana göre değişiklikler oldu. Takım, tam bir uyum içerisinde olmayabilir. Yine de yarınki maçı kazanabileceğimizi göstermemiz lazım. Yarın için çok iyi hazırlandık. Puan alacaksak, yarın almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, ilk 3 maçta iyi performans gösteremediklerini dile getirerek, "Birçok maçı izliyoruz. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Çıktığımız maçların başlarında sürekli zorluk yaşıyoruz. Maalesef şu anda alt sıralardayız. Taraftarlarımızın bizi desteklemesini istiyoruz. İlk puanlarımızı almak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın çok hızlı oyunculara sahip olduğunu aktaran Heitinga, "Eğer topa daha fazla sahip olursak, rakibin hızlı oyuncularını durdurabiliriz. Galatasaray'ı izledim. Maalesef bizi biraz zorlayacaklar. Yarın kazanmak istiyorsak, uyum içerisinde oynamamız lazım. İlk yarı çok iyi oynamamız lazım. Belirli bir uyum yakalamamız lazım. İlk yarıda kalemizde gol görmememiz lazım." diye konuştu.

"Osimhen'i Didier Drogba ve Zlatan Ibrahimovic ile karşılaştırabilirim"

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'e değinen Heitinga, "Osimhen'i Didier Drogba ve Zlatan Ibrahimovic ile karşılaştırabilirim. Hem çok güçlü hem de hızlı. Vücut yapısı da çok iyi. Ona dikkat etmemiz lazım. Osimhen, bence şu anda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Başka hızlı oyuncular da var ama onun hızı çok farklı." şeklinde görüş belirtti.

İki takımın şu ana kadarki performansını karşılaştıran Heitinga, "Tabloya bakarsanız en alt sırada duran bir takım görüyorsunuz. Galatasaray'ın kimlere karşı oynadığına bakmamız lazım. Bizim de kimlere karşı oynadığımıza bakmamız lazım. Yarın, bulunduğumuz durumdan kurtulmak istiyoruz. Yarın ilk puanlarımızı kazanmak istiyoruz." dedi.

Youri Regeer: "Galatasaray'a karşı biraz değişiklik yaptık"

Youri Regeer ise daha önce kaybettikleri maçlarda aynı oyun tarzıyla sahaya çıktıklarını dile getirerek, "Bir önceki maçlarda hep aynı şekilde oynadık. Galatasaray'a karşı biraz değişiklik yaptık. Zaten ben de sakatlıktan yeni geri döndüm. Son maça çıktım ve iyi oynadım. Önceki maçlara baktığımızda topa daha fazla sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hollandalı orta saha oyuncusu, 6 numara pozisyonunda daha rahat hissettiğini ifade ederek, "Ben her zaman 6 numara pozisyonunda oynamak isterim. Maça göre değişiklik de yapabilirim. Ben bir buçuk senedir 6 numarada oynuyorum. Burada da iyi performans sergilediğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.