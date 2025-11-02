Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı Mağlup Ederek İkinci Aşamaya Yükseldi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı Mağlup Ederek İkinci Aşamaya Yükseldi
Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 mağlup ederek 2. aşamaya yükseldi. Başantrenör Oliver Roy Camio, oyuncularının performansını övdü.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camio, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni elediklerin maçın ardından "Tüm oyuncularımız gayet güzel performans gösterdi"

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ikinci maçında Elazığ'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 mağlup ederek Avrupa Elemeleri 2. Aşama'ya yükseldi. Maçın ardından Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, A Milli Takım Takım Başantrenörü ve oyunculardan Görkem Biçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elazığ halkının önünde böyle bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "İnşallah tribündeki çocuklara hentbolu sevdirebilmişizdir. Taraftarımıza ve halkımıza hentbol sevgisini aşılayabilmişizdir. İnşallah Elazığ'da bir milli maç yapmak yine kısmet olur. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Oyuncularımı ve takımı tebrik ediyorum"

Başantrenör Oliver Roy Camio ise, "Öncelikle oyuncularımı ve takımı tebrik ediyorum. Gayet güzel oynadık. Birinci devrede düşündüğümüz her şeyi yaptık. Bizim için en önemli olan şey, takım 60 dakika boyunca mücadele etti. Tüm oyuncularımız gayet güzel performans gösterdi. Kalecilerimiz de dahil olmak üzere bütün defansımız gayet iyiydi. Rakibimize kolay gol atabilmenin en iyi yolu defansta da iyi olmaktır" cümlelerini kullandı.

"Beklentiyi umarım karşılamışızdır"

Oyunculardan Görkem Biçer de, "Öncelikle Elazığ halkına teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok güzel ve sıcak karşıladılar. Beklentiyi umarım karşılamışızdır. Bir önceki maça güzel bir performans sunduğumuzu düşünüyorum. Güzel savunma yaptık, kalecilerimiz de bizi destekledi. Keyifli bir maçtı. Herkes keyif alınca sonuç kaçınılmaz oluyor. Galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Önümüzde ocak ayında Bulgaristan'la maçlar var. Onlar için zamanımız var. Umarım orada da güzel sonuçlar alırız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
title
