Spor yaparken, yaban hayvanlarını besliyorlar

SİVAS Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, yaz kış demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Kulübün gönüllü üyeleri, gittikleri bölgelerde besleme faaliyetleriyle yaban hayatına da destek oluyor. Her türlü hava koşuluna rağmen etkinliklerini aksatmadan sürdüren kulüp üyeleri, haftanın en az 2 günü doğada geçiriyor.

Kentte doğa ve spor tutkunlarının bir araya gelerek oluşturduğu SİVDAK, her türlü hava koşuluna rağmen etkinlikleri sürdürüyor. SİVDAK üyeleri; yeni başlayanlar, haftada bir gün spor yapanlar ve profesyoneller olarak 3 gruba ayrılıyor. Ülkenin birçok yerinde etkinlikleri yaz kış farklı faaliyetlerle sürdüren kulüp, kışın özellikle doğa yürüyüşlerinin yanı sıra yaban hayatının beslenmesine de destek oluyor. Üyeler, yürüyüşler sırasında yanlarında taşıdıkları yiyecekleri yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya bırakıyor.

SİVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, "Güzel bir ekibimiz var. Amacımız doğayı sevdirmek ve insanları doğayla buluşturmak. 35 yıldır bu doğa sporunu yapıyorum. Sivas 'ta 6 tane doğa sporları kulübü var ve yüzlerce insan doğaya çıkıyor. Bunu ilk başlatanlardan biriyim ve insanları doğada görmek beni mutlu ediyor. 3 farklı grubumuz var. Bir grubumuz haftada bir gün yapıyor. Bir grubumuz ise yeni başlayanlar için 2 saatlik yürüyüşlerimiz var. Hafta sonları daha uzun ve yüksek zirvelere çıkacağımız için daha profesyonel arkadaşlarımız katılıyor. Türkiye'de çıkmadığımız dağ kalmadı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere her yere gidiyoruz. Hedefimiz 10 yıldır açılamayan Ağrı Dağı'na çıkmak. Sarıkamış şehitleri anma etkinliklerimizde Allahuekber Dağı'nda 2 gün kalarak şehitlerimizin yaşadığı hisleri biz de çadırlarımızda yaşıyoruz. Federasyon olarak böyle şeylere önem veriyoruz. Bu spora büyük bir sevgi var. Bu isteği daha çok artırmak amacımız. Doğada yaban hayvanlarına de yem desteği sağlıyoruz" dedi.'HER ŞARTTA DOĞAYA ÇIKABİLİYORUZ'SİVDAK üyelerinden Zekeriya Öztemür ise "Doğa sporlarını yapalı yaklaşık 20 yıldan fazla oldu. Yalnız olmak, doğa ile baş başa kalmak, doğayı teneffüs etmek yani doğada olmak çok güzel bir şey. Çok güzel dostluklar yaşıyoruz. Genelde her hafta çıkılıyor bazen haftada birden fazla çıktığımız günler de oluyor. Faaliyete göre doğada kalma saatimiz ya da günlerimiz değişiyor. Faaliyetlerimiz 4 mevsim sürüyor, belli bir mevsime bağlı değil. Her şartta doğaya çıkabiliyoruz" diye konuştu.'KENDİMİZİ BULUYORUZ'

Doğada dolaşmayı sevdiğini belirten Gülistan Tüfekçi Başaran da "Yaklaşık 15 yıldır bu sporu yapıyorum. İnsanların hiç gidemediği yerlere gidiyoruz. Bu ortamı teneffüs edebilmek kadar güzel bir şey olmasa gerek, diye düşünüyorum. Gerçekten doğaya çıktığımız zaman kendimizi buluyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Aşağı indiğimiz zaman diyoruz ki 'Bugün çok güzel bir şey yaptık'. Yazın çok ihtiyaç olmuyor ama kışın illa ki hayvanlara yem veriyoruz ve herkesin en azından bu tür ortamlara gelmiyorlarsa bile kapılarının önlerine, dışarıda kalan sokak hayvanları için bile biraz yem bırakmalarını öneriyoruz. Gittiğimiz yere bağlı olarak bazen 5, bazen de 15 saat doğada kaldığımız oluyor. Herkese öneririm ve tavsiye ederim. Doğa ile iç içe olun. Bu spor artık Türkiye'de değil tüm dünyada yapılan bir spor" dedi.

