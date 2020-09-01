SPOR TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı
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SPOR TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

SPOR TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldıErcan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHA2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi Ankara'da gerçekleştirildi.

01.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:47

SPOR TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHA

2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi Ankara'da gerçekleştirildi.

TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, TFF 2. Lig'de normal sezon 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG'DEKİ TAKIMLARIMIZIN GELİRLERİ ARTACAK

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi töreninde yaptığı konuşmada, iki ligin de marka değerinin artması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu

Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Genel Kurul konuşmasında, bizlerin ve 2. ve 3. Lig takımlarımızın hayali olan projeyi açıkladı. Son dönemde futbola önemli yatırımlar yapan misli.com ile TFF 2. Lig ve 3. Lig'in hem isim hem yayın hakları için çok önemli bir anlaşma yaptık. Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için uzun zamandır görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Yeni sezonla birlikte kulüplerimizin gelirleri artacak. Özellikle maçların yayınlanması sayesinde, 2. Lig ve 3. Lig'in çok sayıda futbolseverlere ulaşması sağlanacak. Alt liglerin marka değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek.

Pandemi süreci hepimiz için zor geçiyor. Federasyon olarak en büyük isteğimiz, buna rağmen futbol maçlarımızın seyircili olarak oynatmak. 1 Ekim itibariyle, sınırlı da olsa tribünlerimizde taraftarlarımız olacak. Alt liglerimizde oyuncu yetişmesini çok önemsiyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Centilmence bir yarış ve sezon temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

SPOR TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

Kaynak: DHA

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