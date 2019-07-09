SPOR Tekvando Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya, dünya şampiyonluğu yolunda

Tekvando Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya, dünya şampiyonluğu yolunda

İSTANBUL, (DHA)- Ankara'da düzenlenen, 2 bin 884 sporcunun katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 1'inci olan Hakan Kaya, başarı hikayesini anlattı. Birinci olmak için durmadan çalıştığını belirten Kaya, "Tekvando dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hakan Kaya, Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki başarı hikayesini Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonlarına anlattı. 57 kiloda 2 maç sayı farkıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak genç sporculara da örnek olan Kaya'nın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu. Turnuvada birinci olarak Özbekistan'da yapılacak dünya şampiyonasına direkt katılmaya hak kazanan Hakan Kaya, burada da zirvede yer almak istiyor.

"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDECEĞİM"

Başarısının sırrının yorulmak bilmeden, pes etmeden çok çalışmak olduğunu vurgulayan Kaya, dünya şampiyonasına giden yolda neler yaşadığını ve hedeflerini, "İlk başlarda mutluluk duydum. Mutluluğumu yaşamak için hocamla beraber çok çalıştım. Bu mutluluğumu bütün maçlarda yaşamak için çalışmaya devam ediyorum. Aynı mutluluğu da dünya şampiyonasında sergileyip Kağıthane Belediyesi ve Türkiye'ye armağan edeceğim. Hocamla birlikte çok çalıştım. Sabah akşam bütün düzenli koşularımı da yaptım. Belediyemin bütün faaliyetlerinden de yararlandım" sözleriyle anlattı.

HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye şampiyonu Hakan Kaya'nın antrenörü Selami Turgay, şampiyonluğa giden yoldaki başarılarını iyi bir takım olmalarına bağladı. Kaya'nın çalışmaktan asla yılmadığını belirten Turgay, sporcusunun başarısını anlatırken şunları dedi:

"Hakan'la biz birçok süredir beraber çalışıyoruz. Bu süre içinde Hakan'la takım haline geldik. Aile olduk yaşantımız bir oldu. Sabah, öğle, akşam birlikteyiz. Antrenmanlarımızı hep kendi sosyal aktivitelerimizden vazgeçip, bu süreçlerin içine yerleştirdik. Süreçte Hakan'la kendi isteği arzusunda güzel sonuçlar aldık. Yoğun bir tempoda çalıştık. Okulunda da başarılı bir sporcumuz. Sporun okula herhangi bir zararı yok. Hakan dünya şampiyonasına gidecek. Okul çatısı altında da yararını gördü. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

Hakan Kaya ile röportaj

Antrenör Selami Turgay ile röportaj

Antrenman detay

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(Tür: Spor)

Kaynak: DHA