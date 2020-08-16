SPOR TAF Başkanı Fatih Çintimar Pandemi sürecinde tüm önlemleri aldık
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SPOR TAF Başkanı Fatih Çintimar Pandemi sürecinde tüm önlemleri aldık

SPOR TAF Başkanı Fatih Çintimar Pandemi sürecinde tüm önlemleri aldıkRamazan ÇETİN DENİZLİ (DHA) - Denizli'de devam eden U20 Kulüplerarası Atletizm Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm...

16.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:55

SPOR TAF Başkanı Fatih Çintimar Pandemi sürecinde tüm önlemleri aldık

Ramazan ÇETİN DENİZLİ (DHA) - Denizli'de devam eden U20 Kulüplerarası Atletizm Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Çintimar, yönetim kurulu ile ilgili eleştirilere de cevap verdi. Atletizm Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve ana sponsor Turkcell'in desteği ile bütün organizasyonları devam ettirmek için Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kuralı pandemi süresince harfiyen uygulayarak, sporculara eğitimlerinin devamlarını sağladıklarını belirten TAF Başkanı Çintimar, Bazı sporcularımızı tek olarak antrenörleriyle birlikte izolasyonu sağlayarak ayrı ayrı evlere çıkardık. Bir bölüm sporcularımızı ise dağlardaki kamp merkezlerinde kampa alarak bu süreci tamamladık. Pandemi sürecinde özellikle olimpik sporcularımızın kamplarını devam ettirdik. Bunun karşılığını da ilk düzenlediğimiz Atletizm Federasyonu Rekor Deneme Yarışmaları'nda Türkiye rekorlarıyla aldık dedi.

Çintimar, bu süreçte Ramil Guliyev ve Yasmeni Copello'nun de Elmas Lig'de (Diamond League) yarıştığını hatırlatıp, Bilindiği gibi dünyanın en iyi 10'u içinde olan sporcular bu yarışmalara çağırılıyor. Sezonun bizim sporcularımız açısından ilk yarışmalarıydı. Denizli'de ilk olarak U18 Türkiye Ligi'ni gerçekleştirdik. Koranavirüs ile ilgili çok geniş önlemler alarak yarışmalar tamamlandı. Bu yarışmanın hemen arkasından U20 Kulüpler Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Süper Lig yarışmalarımız Bursa'da yapılacak. Bu yarışmaları üst üste aynı illerde yapmamızın nedeni, çocuklarımızı fazla seyahat etmeden, bulundukları illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi Yurtlar Kurumu'nda misafir ederek aynı pistte tekrar yarıştırmak. Ligleri bu şekilde fazla seyahat etmeden yapıyoruz. Ara sürelerde bir yarışımız da Trabzon'da olacak ve buraya rekor sayıda 37-38 takımımız katılacak. Bu katılım Türk atletizminin altyapısının çok üst seviyede olduğunu gösteriyor diye konuştu.

CİDDİ BİR YÖNETİM VAR

Başkan Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun çok ciddi bir yönetim kurulu var diyerek sözlerini şöyle tamamladı Yönetim kurulunda sayın bakanlarımızın kardeşi olanlar var, genel müdür olan arkadaşlarımız var, hala müsteşarlık yapan arkadaşlarımız var. Bu isimlerin tamamının yönetimimizde olmasının bir sebebi var. Bilindiği gibi Türkiye Atletizm Federasyonu ve federasyonlarda genelde yöneticiler ücret almadan fahri olarak görev yaparlar. Bu insanlar da atletizmle birlikte diğer branşlarda ülkemize hizmet edebilmek için bu kurullarda yerlerini alıyorlar. Bize ve atletizme sonsuz destekleri var. Kurumlarla olan ilişkilerde olsun, yarışmalardaki eksiklerimizin tamamlanmasında olsun, bakanlıklar arasındaki koordinasyonda olsun, her türlü konuda bize sonsuz destekleri oluyor. Bu destekler sayesinde atletizmin son 7 yıl içerisindeki ivmesi ortada. Özellikle 2012 Londra Olimpiyatları sonrasında yaşanan doping olaylarından sonra biz 2014 yılında göreve geldik. O günden bugüne kadar bu arkadaşlarımızla birlikte bu işin daha ileriye gidebilmesi için ve bir Türk gencinin daha dünyada kürsüye çıkabilmesi için hep birlikte seferber olmuş çalışıyoruz.

SPOR TAF Başkanı Fatih Çintimar Pandemi sürecinde tüm önlemleri aldık

Kaynak: DHA

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