Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
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Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı

01.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:56

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştı. Sarıoğlu, kıvrak vücut hareketleriyle dansözlere taş çıkarttı.

32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

DANSÖZLERE MEYDAN OKUDU

Mezdeke dansı yaparak herkesi şaşkına çeviren ünlü spiker, kıvrak vücut hareketleriyle de adeta dansözlere meydan okudu. Sarıoğlu'nun dans videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 1988 yılında Düzce'de dünyaya geldi. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alırken medya sektörüne atıldı. Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında çalıştı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışıyor.

İşte ünlü spikerin Instagram'daki bazı pozları...

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı

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Haber Yorumları (8)
V: Hande sen bi daha dans etme, videoya çeken hanım kızımızda biraz içten Gül
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OF AMAN: Maşallah.Her şey yerli yerinde.Takibe başladım.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞLAR: Ya kardeşim nevar dans ediyor. İster bak ister bakma ne var bunda içinde kötülük olan zaten heryerde kötüdür. Kafanı çevirsen ne olur baksan ne olur. Bırakın bu düşünceleri dans ediyor eğleniyor ister bak ister bakma. Kafa çevirince ne oluyor anlamadım
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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