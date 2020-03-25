SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu - Haberler
İbrahim Çolak, Güncel

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumuVirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor.

25.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:16
SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu

Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum

Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir

Ergin KARATAŞ İZMİR, (DHA) -

TÜRKİYE'ye cimnastikte ilk ve tek dünya şampiyonluğunu getiren sporcumuz İbrahim Çolak, koronavirüs pandemisi nedeniyle 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yorumladı. Almanya'nın Stuttgart kentinde Ekim 2019'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı boynuna takarak hem ülkemize büyük bir gurur yaşatan hem de Tokyo Olimpiyatları için kota alan 25 yaşındaki sporcu, olimpiyatların her sporcunun hayalini süsleyen en büyük spor organizasyonu olduğunu belirtti.

İbrahim Çolak, 'Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir' dedi. Sağ omzundan yaşadığı sakatlık sonrası mart ayı başında ameliyat olan başarılı sporcu, 'Bildiğiniz gibi şu anda sakatlık sürecindeyim. Ameliyatımdan bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Artık yavaş yavaş sağ kolumla ilgili egzersizleri yapmaya başlayacağım ve inanıyorum ki en kısa zamanda eski halime döneceğim. Belki de bu olimpiyatların ertelenmesi bireysel olarak kendim için iyi olmuştur. Bunu avantaja çevirebileceğimi düşünüyorum' diye konuştu.

EVDE KAL TÜRKİYE MESAJI

ŞAMPİYON cimnastikçi İbrahim Çolak, tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgınıyla ilgili, 'Evde kal Türkiye' mesajı yolladı. Çolak, 'Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde forma kalabilirsiniz. Evde kal Türkiye' açıklamasını yaptı.

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Basketbolcu Muhterem Nur Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyat yorumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:06:06. #1.15#
title