SPOR Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları
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SPOR Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajlarıANKARA, (DHA) - Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan, İpek Soylu, Yankı Erel, Ayla Aksu, İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görüntülü mesajlarla kutladı.

SPOR Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları
18.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:48

Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

ANKARA, (DHA) - Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan, İpek Soylu, Yankı Erel, Ayla Aksu, İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görüntülü mesajlarla kutladı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için milli tenisçiler Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla kutlama mesajları paylaştı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: ATATÜRK'ÜN BİR ULUSUN KURTULUŞ YOLUNU AÇTIĞI GÜN

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, evinde çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve bir ulusun kurtuluş yolunu açtığı gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

MARSEL İLHAN: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLARIM

Marsel İlhan ise kutlama mesajında şunları kaydetti: "Sevgili gençler ve sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım ve tüm sporculara başarılar dilerim."

İPEK SOYLU: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

İpek Soylu evinde çektiği videoda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

YANKI EREL: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Yankı Erel de evinde çektiği video ile kutlama mesajı verdi: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

AYLA AKSU: GELECEK BİZLERE EMANET

Ayla Aksu ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiş. Gelecek bizlere emanet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

İPEK ÖZ: ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUM

İpek Öz de "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ALTUĞ ÇELİKBİLEK: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINIZI KUTLARIM

Çağla Altuğ Çelikbilek de evinde çektiği videoda "Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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