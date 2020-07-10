SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyasıBurcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA) -Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde 'hatıra bilet' kampanyası başlattı.

SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası

Burcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA) -

Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde 'hatıra bilet' kampanyası başlattı.

Kampanyanın tanıtım toplantısı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcıları Nazmi Yüksel, Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyeleri Enver Vural, Hüseyin Girenes ile 50 bin TL değerinde hatıra bileti satın alarak kampanyayı başlatan Hat Yapı şirketinin yönetim kurulu üyeleri Metin Atalay, Rıdvan Çetin ve Kemal Babaoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulüp tarihinde ilk kez oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali için yönetim kurulu olarak hatıra bileti kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu kampanyaya herkesin destek vermesini temenni ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Kampanyaya ilk desteği Alanyaspor'da daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış olan doktor Metin Atalay ağabeyimiz, yine Alanya'mızın işadamlarından Kemal Babaoğlu ve Rıdvan Çetin bey verdi. Bu önemli katkılarıyla kampanyamızı başlattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz dedi.

Dr. Metin Atalay ise Alanya'nın marka değerini yükselten Aytemiz Alanyaspor'a çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Kupada finale çıktık. Bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Tüm Alanyalıları bu kampanyaya davet ediyorum. Çalışkan başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyoruz. Alanya tarihinin en iyi başkanı ve yönetim kurulunu kutluyorum diye konuştu.

Yönetim kurulu tarafından bilet fiyatları Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL, VIP B 500 TL, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL olarak belirlendi. Hatıra biletler Alanyaspor Store'de satışa sunuldu.

Kaynak: DHA