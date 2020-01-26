Spor kobe bryant hayatını kaybetti
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Spor kobe bryant hayatını kaybetti

SPOR Kobe Bryant hayatını kaybettiİSTANBUL, (DHA) ? Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:47
Spor kobe bryant hayatını kaybetti

hayatını kaybetti

İSTANBUL, () ? Dünya tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, 'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi. Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

Kaynak: DHA

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: Spor kobe bryant hayatını kaybetti
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