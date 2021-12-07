SPOR İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sumudica, bir gazetecinin sorusuna sinirlenip toplantı salonunu terk etti

İsmail AKKAYA/ KONYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılamanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Marius Sumudica basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sinirlenip salonu terk etti.

Konyaspor'u iyi analiz edip, maça hazırlandıklarını belirten Sumudica, "Bugün evinde çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Bu sezon henüz iç sahada kaybetmediler. Taktik olarak onları kapattık. Hiç büyük şans vermedik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu hafta içi yaptığımız hazırlıkları bire bir uyguladılar. Konyaspor'u çok iyi analiz ettik. Son iki maçta da gol yemedik. Bir alt lige düşmeme mücadelesi veren ve baskı altında bir takım için alınan puanlar ve gol yememek çok önemli. Ocak ayından itibaren Malatyaspor'un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız. Tabii sahip olduğum oyunculardan da çok mutluyum. Bugün altın değerinde bir puan aldık" ifadelerini kullandı.

"1 PUAN BAZEN KÜMEDE TUTAR, BAZEN DE ŞAMPİYON YAPAR"

Sumudica, bir gazetecinin "Yeni Malatyaspor çok katı bir defans uyguluyor. Hem Galatasaray hem de Konyaspor maçlarında çok fazla defans oyuncusuyla oynuyor. Bu puanlar küme düşmeme hattı için yeterli olacak mı? Çünkü kazanmaya ihtiyaçları var?" sorusuna, "Bu bence sizin görüşünüz. Benim görüşüm böyle değil. Benim takımım çok iyi oynadı ve bir puan aldı. Bazen bu bir puanla küme düşmezsiniz, bazen de bu bir puanla şampiyon olursunuz. Seni Malatya'ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum. 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de size soru sormak istiyorum ' Neden Sumudica her maç maksimum 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor ' Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz" diye cevap vererek salonu terk etti.

İLHAN PALUT: KAYBEDİLMİŞ 2 PUAN VAR

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise kaybedilen 2 puana dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aslında rakibimizin kendi yarı sahasında savunmayla bizi karşılayacağını tahmin ediyorduk. Özellikle ilk yarı bizim adımıza boşa geçirilmiş bir hücumsal manada bölüm oldu. Maalesef ilk yarı istediğimiz üretkenlikte, hareketlilikte olamadık. Rakipten topu geri kazanma süremiz de son derece uzundu. Bu da bizi geri koşuşlara zorladı ve baskımızı sürekli hale getiremedik. İkinci yarı topu kazanma süresi ve baskı kısmını çözdük. Oyuna biraz daha coşku koyduk. Fakat bu seferde ceza sahası içerisinde bitirici vuruşu bir şekilde yapamadık. Bugün daha iyi hücum edebilirdik, daha etkili olabilirdik, daha net pozisyonlara girebilirdik; ama belki bizim bahsettiğimiz eksiklerimizden belki de Malatyaspor'un çok net ve katı savunmasından dolayı bunda muvaffak olamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. Bu maçı geride bırakıp Karagümrük maçına odaklanacağız."