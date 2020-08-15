SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyorİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
HELDER VE AARON TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Bordo-beyazlı takımda yeni transfer Aaron Boupendza ve Helder Barbosa takımdan ayrı düz koşu yaptı.
YENİ TRANSFER RIBERIO KAMPA KATILACAK
Hatayspor'un yeni transferi Ruben Riberio bugün takımının Erzurum kampına katılıyor. 33 yaşındaki on numara, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımının Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.
Kaynak: DHA