SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyorİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

15.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:04

SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

HELDER VE AARON TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bordo-beyazlı takımda yeni transfer Aaron Boupendza ve Helder Barbosa takımdan ayrı düz koşu yaptı.

YENİ TRANSFER RIBERIO KAMPA KATILACAK

Hatayspor'un yeni transferi Ruben Riberio bugün takımının Erzurum kampına katılıyor. 33 yaşındaki on numara, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımının Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı Dünya
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür Politika
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Güncel
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Magazin
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Dünya Ekonomik Forumu kurullarında MESS ve Akkol'a yeni görev
Dünya Ekonomik Forumu kurullarında MESS ve Akkol'a yeni görev
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Hande Erçel Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: SPOR Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 19:08:00. #1.14#
title