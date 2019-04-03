Spor Hakan Keleş Bize güvenenleri mahcup etmedik

İrfan ÖZŞEKER SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş teknik direktörlük görevine başlama sürecini anlatarak, "Bize güvenenleri mahcup etmedik" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile futbolcular Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Kone, Delvin N'Dinga ve yardımcı antrenör Mohammed Ali Kurtuluş üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Sivassporlular Topluluğu ve Çılgınlar 58 taraftar grubu öncülüğünde 'Sivas ve Futbol' programı kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa futbolcuların yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisi ve taraftar katıldı. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Hakan Keleş, cumartesi günü oynayacakları Kayserispor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sivasspor'da teknik direktörlük kariyerine nasıl başladığını anlatan Keleş Samet hocamızla göreve başlamıştım. O ayrıldıktan sonra başkanımızla konuştuk, benim kalmamı istedi. Sonra Tamer hocamız göreve başladı. 11'inci haftada bir ayrılık süreci yaşadık. O gidince Beşiktaş maçına takımı benim hazırlamamı istedi. Maçtan öncede bana anlattı 'Bak Bülent hocayı da böyle hoca yaptım. Yine bir Beşiktaş maçı sen gel, senle devam edelim' dedi. Bizde oyuncularla beraber çok iyi hazırlandık. Benim için kritik bir maçtı. Allah'a şükür maçı aldık. İyi bir birliktelik ve iyi bir galibiyetle bana güvenenleri mahcup etmedik. Sonuçta iyi bir grafik yakaladık ve inşallah böyle devam ederiz. Yavaş yavaş uyum sürecini atlatmaya çalışıyoruz dedi. ÇOK KÖTÜ OYNADIĞIMIZ MAÇ OLMADI

Ligde inişli çıkışlı grafiklerin olduğunu belirten Keleş Her maçta aynı performansı bekleyemezsiniz. Bizim amacımız futbolcuların performansını yükseltmek. Çok kötü oynadığımız maçlar olmadı. Futbol geniş bir bakış açısı içerir. Size göre kötü oynamışızdır, bana göre iyi oynamışızdır. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman kötü oyunlar oluyor ama her zaman başarılı olamazsınız zaten. Büyük camialar bile bir sürü sıkıntılar yaşıyor ama biz oyun olarak çok kötü durumlara düştüğümüzü zannetmiyorum. Son haftalarda sonuçlarda biraz talihsizlikler yaşadık. Gol atıyoruz daha anons yapılırken gol yiyoruz, bunlar talihsizlik. Düzeltmek için uğraşıyoruz. Günlerce antrenman yapıyoruz düzeltmek için, inşallah düzelecek ifadelerini kullandı.

TRANSFER YAPMAK ÇOK ZOR

Devre arasında çok sayıda oyuncu ile temas kurduklarını ancak transfer yapmakta zorlandıklarını ifade eden Keleş, Şartlar gereği Robinho ile yolları ayırdıktan sonra birçok isim üzerinde çalıştık. 4 tane oyuncu aldık, 5 oyuncuyla yolları ayırdık. Görüştüğümüz oyuncular vardı fakat transfer kolay değil. Bir çok sorunlar çıkıyor. Oyuncuyla anlaşıyorsunuz vergi problemi bile çıkıyor. Menajerler, maddiyat, bir sürü sıkıntılar, oyuncuyu ikna ediyorsunuz, eşini ikna edemiyorsunuz. Transferde kulüp menfaatleri çok önemliydi. Bir sürü şeyi göz önüne alarak transfer yapıyorsunuz. Oynayan oyuncularımıza güvendik. Kadromuzda sıkıntı yaşamıyoruz. Kone'nin iki haftalık sıkıntısı oldu. Çok fazla sakatlık problemleri yaşamıyoruz. Genç oyuncularımıza da şans veriyoruz, onlar da bu şansı iyi değerlendiriyor. Kadromuza güvendik, oyuncularımızın hepsinden memnunuz, bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bizi mahcup etmeyecekler şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA