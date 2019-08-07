SPOR Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu: Akademisyen bir ligi seçti

07.08.2019 11:39

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu: Akademisyen bir ligi seçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olması ile ilgili olarak, "Ben Yusuf'un gitmesini destekliyorum, alkışlıyorum, kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah bizi orada en iyi şekilde temsil edecek. Fransa'yı, akademisyen bir ligi ve akademisyen hocaları seçmesi Yusuf'un kendisine ne kadar yatırım yaptığının bir göstergesi" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "İlk maçımız ayın 17'sinde Osmanlıspor ile Ankara'da oynanacak. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız Adana Demirspor ile daha sonra Erzurumspor'a konuk olacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur" diye konuştu.

Yeni transferler konusunda da bilgiler veren Bulak, 2 mevkiye daha transfer yapmak istediklerini belirterek, "Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santraforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 tane daha mevki var. Onları da tamamlarsak aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız diye düşünüyorum. Biz oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Hem de kişilik olarak çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı bize katkı sağlayacaklar" dedi.

Giray Bulak eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın Trabzsonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olmasını da değerlendirdi. Bulak, Yusuf Yazıcı'nın gitmesini olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi:

"Yusuf çok önemli bir oyuncu olmasının yanında çok önemli de bir karakter. Kendisine son derece iyi yatırım yapmış, kendisini geliştirmiş, takımına, şehrine katkı sağlamış, şimdi de ülke adını en iyi şekilde temsil etmek için bir sorumluluk almış. Ben Yusuf'un gitmesini destekliyorum, alkışlıyorum, kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah bizi orada en iyi şekilde temsil edecek. Fransa'yı, akademisyen bir ligi ve akademisyen hocaları seçmesi Yusuf'un kendisine ne kadar yatırım yaptığının bir göstergesi. Yusuf orada kalmayacaktır. Bir iki yıl içerisinde çok daha önemli liglerde çok da önemli takımlarda oynayacaktır. Ama adımlamayı iyi yapan zeki bir çocuk. Dolayısıyla Allah yolunu açık etsin."

Kaynak: DHA