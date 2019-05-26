SPOR Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçının ardından

Taha AYHANMALATYA (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligi 5'inci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Bursaspor ise Süper Lig'e veda etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, karşılaşmanın Bursaspor için hayati bir önem taşıdığını belirterek, Karşılaşmanın ikinci yarısı daha çok mücadele ettik. Yapılan değişiklikler bize daha olumlu sonuçlar verdi. Belki ikinci golü de bulabilirdik. Fenerbahçe'nin de Antalyaspor'u yenmesinin ardından UEFA'ya kalmış olduk. Avrupa macerası inşallah kulübümüze her anlamda katkı sunar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamladık. Yeni Malatyaspor Kulübü her yıl üstüne koyarak giriyor. Belki de önümüzdeki yıl ilk üç içerisinde olabilir. Söylenecek fazla bir şey yok. Keşke sezonu galibiyetle kapatabilseydik. Ama oyuncu arkadaşlarımızın sezon başından sonuna kadar mücadelesi sonucu ilk 5'e kaldık. Camia ve şehir için hayırlısı olur inşallah dedi.

Çalışkan, bir gazetecinin son 5 maçtaki başarılı performansları ve önümüzdeki sezon için yönetimle görüşmelerinin olup olmadığı yönündeki soruya, Ben 3. ligden beri ben bu periyodun içiresinde bulundum, bu başarıları yaşamış oldum. Geçen yıl yine kritik bir dönemde Ali Ravcı hocamla yönetim bu görevi güvendi ve bize görev verdi. Biz de bu kritik süreçleri çok iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Başkanımızın geçen hafta açıklamaları var. Takdir yönetim kurulumuzundur. Sonuçta bizim böyle planlı veya beklentimiz de yok tüm yetki kulüp yönetiminde. Tahminim yeni bir hocayla yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Önemli olan Yeni Malatyaspor. Bizler gelip geçiciyiz. kalıcı olan Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor bu ligde kalıcı olursa Malatya'ya inanılmaz maddi manevi katkıları olur. İnşallah da asansör takım değil de bu takım ligin kalıcı takımlarından bir tanesi olur yanıtını verdi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Bursaspor'daki görevini bıraktığını açıklayan teknik direktör Mesut Bakkal ise basın toplantısına katılmadı.

Kaynak: DHA