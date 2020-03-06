Spor dünyası koronavirüs tehdidinde

06.03.2020 02:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 02:56

Dünyayı saran ölümcül koronavirüs, EURO 2020 ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine neden olabilir.Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılıp ölümlere neden olan koronavirüs, spor müsabakalarını da etkiliyor. Avrupa'da ilk olarak görüldüğü ülke İtalya'da hükümetin açıkladığı önlem paketi kapsamında 3 Nisan'a kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Bu sene düzenlenmesi planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları da virüsün tehdidi altında.



İtalya'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen milli sporcu Selin Şahin, DW Türkçe'ye bu ülkedeki karantina durumunu, "Burası ülkenin güneyinde bir şehir. ve henüz burada virüs tespit edilmedi. Ancak geçtiğimiz hafta maçlarımız iptal oldu. Virüsün tespit edildiği şehirlerdeki müsabakalar ise endişe yaratıyor" sözleriyle aktardı.



Koronavirüsten yaklaşık 150 kişinin öldüğü İtalya'da ülkenin kuzey bölgelerindeki birçok kasabada karantina uygulamasına devam ediliyor. Salgın nedeniyle Şubat ayının son haftasından bu yana İtalya profesyonel futbol liglerindeki 16 mücadele ve 42 amatör futbol maçı ertelendi. İtalya Kupası yarı final maçları da ileri bir tarihe alındı.



Torino kulübü Juventus, Serie C'de mücadele eden 23 yaş altı takımını koronavirüs şüphesiyle önlem için bir süreliğine karantinaya aldı. Milano takımı Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad ile oynadığı maçta tribünler boş bırakıldı. Bulgar temsilcisinde yer alan futbolcular, teknik ve idari ekip Milano'da kaldıkları sürece önlem amacıyla yüz maskeleriyle antrenman yaptı.



Virüs Türkiye temsilcilerini de etkiliyor İtalya'daki basketbol ve voleybol takımlarının uluslarası müsabakaları da virüsten etkileniyor. THY Euroleague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano son iç saha ve dış saha maçlarını seyircisiz oynadı.



Türkiye'den iki takımın mücadele ettiği ligde Anadolu Efes, virüsün tespit edildiği İsrail'de oynadığı Maccabi FOX Tel Aviv maçını son dakika alınan kararla az sayıda seyirciye oynadı.



7Days EuroCup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen'in, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı müsabaka ise Belgrad'a alındı. Maç, Sırbistan Sağlık Bakanlığının talebiyle seyircisiz oynandı.



CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA voleybol mücadeleleri ileri bir tarihe ertelendi.



EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyat Oyunları risk altında



UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 12 ülkeden biri olan İtalya'da koronavirüsün hayatı bu denli etkilemesi turnuvanın olası iptali hakkında tartışmaları da beraberinde getirdi. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin bu tartışma için "İyimser düşünüp kötü senaryolardan uzak kalalım" derken UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, "Farklı senaryolar üzerine hazırlıklarımızı yapıyoruz. Unutmayın şampiyona Haziran'da başlıyor" açıklamasında bulundu.



DW Türkçe'ye konuşan spor ekonomisi yazarı Ceyhun Kuburlu ise turnuvanın iptal edilmesinden ziyade, ertelenmesi ihtimalinin daha yüksek olduğu görüşünde.



"Bu tür organizasyonların ekonomik boyutları düşünüldüğünde iptal kararı kolay değil" ifadesini kullanan Kuburlu, "İptal etmek UEFA'nın 4-5 milyar euro gibi bir gelirden feragat etmesi demek. Elbette insan hayatının önüne ekonomik gerekçeler konarak turnuvanın oynatılmasında inat edilmeyecektir. Ama İtalya'da maçların ertelenmesi, futbol takvimini etkilediği için EURO 2020'nin ertelenebileceği ihtimalini doğuruyor" diye ekledi. Kuburlu, 30 Mayıs 2020'de İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin de tehlike altında olduğu düşüncesinde.



"Emeklerin boşa gitmesi sinir bozucu"



Japonya'nın Tokyo kentinde 24 Temmuz'da başlayıp 6 Eylül'de sona erecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu. Tokyo Sağlık Bakanı Seiko Hashimoto oyunların yıl sonuna ertelenebileceğini söylese de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach tarih değişikliği ya da iptalin kesinlikle gündemlerinde olmadığını açıkladı.



Okulların mart sonuna kadar tatil edildiği Japonya'da, 1 Mart'taki Tokyo Maratonu'na kayıtlı 38 bin kişiden sadece 200 kişi katılmıştı.



Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmak için yapılan puan maçlarınından bazıları da iptal edildi. Paralimpik Oyunlar için Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 11-14 Mart'ta düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası bunlardan biri. Türkiye Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli Takımı'nı Sao Paulo'da temsil etmeye hazırlanırken haberi alan Elke Lale van Achterberg, alınan kararı DW Türkçe için yorumladı: "Kararı anlayışla karşılıyorum. Dört yıl boyunca katılabilmek için yaptığın antrenmanların boşa gitmesi sinir bozucu. Şimdiyse turnuvaya katılabilme koşulları ne olacak bilemiyoruz."



Volkan Ağır



(c)