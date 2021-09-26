SPOR Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

SİVAS (DHA) - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - Arife Defne ARSLAN/ SİVAS,(DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 4-0 galip geldikleri Vavacars Fatih Karagümrük maçıyla ilgili, "Maça gerçekten çok iyi başladık, çok iyi oynadık. Seyircilerimizde mutlaka buradan iyi bir şekilde ayrılmışlardır. Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık." dedi. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "Oyunun başında daha 1'inci dakikada yediğimiz gol bizi biraz moralmen düşürdü. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

RIZA ÇALIMBAY: MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR İYİ OYNADIK

3 gün önce oynadıkları ve galip ayrıldıkları Malatya maçının kendileri için moral olduğunu söyleyen Çalımbay, "Kendimize gelmemiz açısından o galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Daha önceden hem lig hem de kupa maçları oynadığımız için istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Malatya'da aldığımız galibiyet bu nedenle bizim için çok önemliydi. Herkes biraz kendine geldi kendini toparladı. Maça gerçekten çok iyi başladık, çok iyi oynadık, maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama bugün iyi yaptıklarımız daha fazlaydı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Seyircilerimizde mutlaka buradan iyi bir şekilde ayrılmışlardır. Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık. Çok iyi ön plana çıkan arkadaşlarımız oydu." dedi.

"GEÇEN SEZON Kİ İSTİKRARI YAKALAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Çalımbay, "Ne olursa olsun aksi şeylerde olsa pes etmeden yola devam etmek gerekiyor. Şu anda da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel bir hava yakaladık, bu istikrarı korumamız gerekiyor. Oynayacağımız Beşiktaş maçı mutlaka oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi. Bunun için bu maça iyi bir şekilde hazırlanıp, ondan sonraki milli maç arasını, bu ara bizim için çok önemli, hem takımımızın dinlenmesi hem de sakat arkadaşlarımızın dönmesi. Onlarda geldikten sonra geçen sezon ki istikrarı yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR TAKIM, ORADA EKSİK FALAN OLMAZ"

Ligin 8'inci hafta maçında oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili konuşan Çalımbay, "Bir kere çok büyük bir takım. Orada eksik falan olmaz. Mutlaka diğer oyuncular da oynayanlar kadar iyi oyuncular. Bu sene baktığımızda bana göre en iyi kadro, Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip. Eğer aksilikler yaşamazsa hem Avrupa kupasında hem de ligde çok iddialı olur. İyi bir kadroları var. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç" ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK SORUMLUSU ATILAY CANEL: 1'İNCİ DAKİKADA YENEN GOL MORALMEN DÜŞÜRDÜ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "Oyunun başında daha 1'inci dakikada yediğimiz gol bizi biraz moralmen düşürdü. Eksiklerimiz var ama biz bu bahanelere hiçbir zaman sığınmadık. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız." dedi.