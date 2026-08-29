Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov

Manchester City, ikinci yarının 54. dakikasında Rayan Cherki'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın cevap golü ise 56. dakikada geldi. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip farkı bire indirdi.

CHERKI'DEN BİR GOL DAHA

Crystal Palace'ın umutlanmasının ardından Manchester City kısa sürede karşılık verdi. Cherki, 59. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise Haaland söyledi. Norveçli golcü, 84. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Manchester City böylece sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HAALAND VE CHERKI'DEN DUBLE

Manchester City'nin dört golünün tamamını Haaland ve Cherki kaydetti. İki yıldız da mücadeleyi 2'şer golle tamamladı. Bu sonuçla Manchester City 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Crystal Palace ise ikinci haftanın ardından puanla tanışamadı. Manchester City gelecek hafta sahasında Coventry'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Fulham deplasmanına konuk olacak.