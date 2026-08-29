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Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov

Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov
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Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Erling Haaland ve Rayan Cherki'nin ikişer golle yıldızlaştığı mücadelede Gianluigi Donnarumma kendi kalesine gol attı. Manchester City, bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

  • Manchester City, Premier Lig 2. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 yendi ve ilk iki maçını da kazanarak sezona kayıpsız başladı.
  • Haaland ve Cherki, Manchester City'nin dört golünü de ikişer golle kaydetti; Crystal Palace'ın tek golü Donnarumma'nın kendi kalesine attığı golle geldi.
  • Manchester City 6 puana ulaşırken Crystal Palace ikinci hafta sonunda puan alamadı.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı. İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Manchester City, yeni sezona kayıpsız başladı.

HAALAND PERDEYİ AÇTI

Manchester City karşılaşmanın 17. dakikasında Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Pep Guardiola'nın ekibi soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

CHERKI SAHNEYE ÇIKTI

Manchester City, ikinci yarının 54. dakikasında Rayan Cherki'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın cevap golü ise 56. dakikada geldi. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip farkı bire indirdi.

CHERKI'DEN BİR GOL DAHA

Crystal Palace'ın umutlanmasının ardından Manchester City kısa sürede karşılık verdi. Cherki, 59. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise Haaland söyledi. Norveçli golcü, 84. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Manchester City böylece sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HAALAND VE CHERKI'DEN DUBLE

Manchester City'nin dört golünün tamamını Haaland ve Cherki kaydetti. İki yıldız da mücadeleyi 2'şer golle tamamladı. Bu sonuçla Manchester City 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Crystal Palace ise ikinci haftanın ardından puanla tanışamadı. Manchester City gelecek hafta sahasında Coventry'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Fulham deplasmanına konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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