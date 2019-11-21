Spor bülent uygun emre'yi real madrid, barcelona ve chelsea takip ediyor
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Spor bülent uygun emre'yi real madrid, barcelona ve chelsea takip ediyor

Bülent Uygun: Emre'yi Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin gol atan en genç futbolcusu olan Emre Demir'in Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiğini belirterek, "Emre'yi Real Madrid,...

21.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:34
Spor bülent uygun emre'yi real madrid, barcelona ve chelsea takip ediyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin gol atan en genç futbolcusu olan 'in Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiğini belirterek, "Emre'yi Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınma çalışması ile başlayan idman ara pas ve savunma - hücum çalışması ile devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi ve Mensah katılmadı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, milli maç arasını antrenmanlarla en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Lider Demir Grup Sivasspor ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Uygun, "Lider Sivasspor son zamanlarda iyi futbol oynayan, özellikle gollerinin bir çoğunu 70 ve 90'ıncı dakikalar arasında bulan bir takım. Demek oluyor ki çok iyi bir kondisyonu olan bir takım. Hakederek buraya kadar geldiler. İyi bir kadroya sahip, rüştünü ispatlamış, önemli bir takım. Sivasspor ezeli dost ezeli rakip, biz öyle düşünüyoruz. Bazı insanlar başka şekilde düşünebilirler ama biz 2 kardeş şehrin derbisinde kazanan taraf olmak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Maç zor olacak. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz, onların desteği ile kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYA KULÜPLERİ EMRE'Yİ TAKİP EDİYOR"

Kayserispor'un genç yeteneği 15 yaşındaki futbolcu Emre Demir'i Avrupa'nın en önemli kulüplerinin takip ettiğini belirten Uygun, "Emre Demir ve kaleci Lung'u Sevilla istiyor diye bir yerde okumuştum, radyo programında onu da sordular. Ben de 'Daha iyi takımlar da takip ediyor' dedim. Emre'yi Real Madrid, Barcelona, Chelsea takip ediyor. Bu takımların scoutları 14-15 yaşından itibaren oyuncuları takip eder. Emre de bu dediğim yaş grubu arasında 40 milli maçta 40 gol atmış Türkiye'nin en kaliteli ve yetenekli futbolcularından birisi. Dolayısıyla bütün dünya kulüpleri de onu takip ediyor. Biz de gelişmesi için özel ilgi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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