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SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Kasımpaşa maçının ardındanVIDEO YOKBtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardındanTaha AYHAN MALATYA, (DHA) -Süper Lig'in 27'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik...

14.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:02

Kasımpaşa maçının ardından

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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Taha AYHAN MALATYA, (DHA) -

Süper Lig'in 27'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, maçın her iki takım için çok önemli olduğunu belirterek, Final niteliğinde bir karşılaşmaydı. Amacımız ilk etapta aradaki olan puan farkını korumak. Maç içerisindeki gidişata göre de gerekli hamleleri yapmaktı. Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. İlk devrede 4 tane çok net pozisyonumuz var. Maalesef değerlendiremedik. Hakemin penaltı pozisyonu ile ilgili çok git gelleri oldu. Sonra VAR kararı ile iptal edildi ve maçı iyi oynarken 1-0 geriye düştük. Beklemediğimiz bir anda geriye düştük ama ilk devre oynamış olduğumuz oyun, girmiş olduğumuz pozisyon ikinci devre için ümit vericiydi. Bunu oyuncularımıza da aynı şekilde devre arasında söyledik. Özellikle orta sahada alanları geçtiğimiz haftaya nazaran daha az değerlendirdik. Geçtiğimiz hafta derken son oynamış olduğumuz karşılaşmalar. Göztepe ve Kayserispor karşılaşmasına nazaran daha az değerlendirdik ama bu gayet normal. Çünkü uzun süredir maç oynamıyoruz, takımlar oynamıyor. Her ne kadar idman yapsanız da karşılaşma, sonunda öğrenmiş olduklarınızın sınavıdır. Malatya'nın da biraz kontrollü oynayacağını biliyorduk ve yapmış olduğumuz analizlerde de özellikle birinci bölgede hata oranı fazlaydı. Nitekim de atmış olduğumuz birinci gol, özellikle ikinci gol rakibin yapmış olduğu hatalardan geldi. İlk devre çok kolay olanları kaçırdık. Yine ikinci devre çok zor adımlar attık. Galip geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. Oyuncu grubunu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten doğru karaktere sahip olan oyuncu grubuna sahibiz, bu bizi mutlu ediyor. Kolay süreç değil çünkü devre arasında o kadar yeni oyuncu gelmiş, biz yeni teknik ekip gelmiş ve bu uyumu sağlamak çok kolay değildi bulunmuş olduğumuz konu itibariyle de. Biz bunu pandemi süreciyle de çok net güzel bir şekilde geçirdik. Bu süreci sadece sahaya değil, saha dışına da biraz harcamaya çalıştık. Oyuncularımızı saha içerisinde neler yapacaklarını zaten görmüştük ama saha dışında biraz daha yakinen tanımamız gerekiyordu. Bu süreçte onu da gerçekleştirdik. Oyuncularımızı motive etmek için hangi şekilde yaklaşmamız gerektiğini daha iyi görmüş olduk. Bu süreci de bu şekilde değerlendirmiş olduk dedi.

KARAMAN PES ETMEK YOK

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, fevkalade üzgün olduklarını kaydederek, 60 dakika, oyunun 1 saatlik bölümünde hem oyunu kontrol altına aldık, hem iyi oynadık, hem de golümüzü bulduk ama 9 haftadır kazanamayan takımız. Hatadan gol yiyebilirsiniz ama ayağınızdaki topu rakibe verdiğinizde başka bir olaya gidiyor bu. Burada da oyuncularımızı veya bireysel hata yapan oyuncumuzu eleştiri anlamında değil, 9 haftanın getirmiş olduğu bir stres var. Bu derece basit bir hatayı yapmamız gerekiyordu. Bunu kendi aramızda çalıştığımız günden beri konuştuk. 1-1 olabilir, oyunda değişiklikler yapabiliriz, oyunu farklı yere de götürebiliriz ama 3-4 dakika sonra öyle bir gol yedik ki, bence haftanın golü yani. Öyle bir ikinci gol yedik ki arkadaşlar büyük bir şansızlık. Golü yapan oyuncu adına büyük bir beceri, bizim adımıza büyük bir şansızlık. O topu alacak, havada kalacak, vuracak, kalecinin uzanamayacağı yere atacak yani 2-1 olunca insanın psikolojik olarak birçok şeyi oynayacağız ve kaybedeceğiz ama buna rağmen açık söyleyeyim; 2-1'den sonra sahada ruhsuz bir takım, koşmayan bir takım durumuna asla girmedik. Oyuna giren oyuncularımız, oyunu ayakta tutmaya çalıştı. Son vuruşlarda etkili vurabilsek 2-2'yi yakalayabilirdik. Bana göre mağlubiyeti hak etmedik. En azından 1 puanla buradan ayrılmamız gerekiyordu. Büyük bir avantajı kaçırdık. 3 puanla bitirsek başka şeyler düşünecektik. Bundan sonra rakiplerin alacağı skorlara bakacağız. Yarın alınacak skorlar bizim açımızdan çok önemli. Yarın ki skorlardan sonra da eğer lehimize skorlar işlerse bu sefer Göztepe maçında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Belki mağlubiyet hepimizi kızdırdı, hepimizi üzdü, farklı düşünceler içerisine sokabilir ama pes etmek yok. Yarın görelim sonuçları. Sonuçları gördükten sonra da hazırlıkları ona göre yapmamız lazım. Nihayetinde bunlar bizim futbolcularımız. Maçın başında Mustafa'nın sakatlanıp, kadrodan çıkması bizim adımıza büyük bir şansızlık. Çünkü bugüne kadar iyi hazırlanmıştı, o bölgede stoper olarak o başlayacaktı. Fazla da eleştiri yapmadan yarını bekleyelim, ondan sonra tekrar konuşuruz diye konuştu.

SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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