Spor birsel vardarlı demirmen isimler değişir ama fenerbahçe kupaları almaya devam eder

17.10.2019 12:30

SPOR Birsel Vardarlı Demirmen İsimler değişir ama Fenerbahçe kupaları almaya devam eder

Kendimi antrenörlüğe daha yakın hissediyorum

Bu sene de ligi domine edeceğiz gibi duruyor

Milli takımda yapılanma biraz daha farklı olmalı

İbrahim ALİOĞLU - Ahmet Turhan ALTAY İSTANBUL, (DHA) - Birsel Vardarlı Demirmen, En son Cumhurbaşkanlığı Kupa finalini izledim, rahat bir maç oldu. Bizim kızlar kupayı aldı. Sonuçta Fenerbahçe kupaları almaya devam ediyor. Oyuncular ve antrenörler değişir ama kalıcı bir şey var ki, o da Fenerbahçe kupaları almaya devam eder dedi.

Profesyonel spor kariyerini geçen sezonun bitiminde sonlandıran Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli ismi Birsel Vardarlı Demirmen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Basketbolu bıraktıktan sonra spor okuluyla ilgilendiğini belirten Demirmen, Fenerbahçe'nin kupaları almaya devam edeceğini ifade ederek, Basketbolu bırakalı 4-5 ay oldu. Bu yaz tatilinde hayatımda hiç olmadığı kadar dinlendim ve uzun bir süre de dinlenmeyi düşünüyorum. Kısa vadede basketbolu uzaktan takip edeceğim. Basketboldan uzaklaşmak çok zor. Şu anda da basketbol aşığı biri olarak hem erkekleri, hem de kadınları takip ediyorum. Maçları dört gözle bekliyorum. En son Cumhurbaşkanlığı Kupa finalini izledim, rahat bir maç oldu. Bizim kızlar kupayı aldı. Sonuçta Fenerbahçe kupaları almaya devam ediyor. Oyuncular değişir, antrenörler değişir ama kalıcı bir şey var ki o da Fenerbahçe, kupaları almaya devam eder. Spor okulum var, ona bu aralar daha fazla zaman ayırıyorum. Daha çok çocuklarla birlikte olmak istiyorum. Yaz ve kış kamplarımız oluyor. Yaz kampına 2 senedir gidiyorum, bu sene hem yaz hem de kış kampına gitmeyi düşünüyorum. Hayatım bu şekilde geçiyor şeklinde konuştu.

KENDİMİ ANTRENÖRLÜĞE DAHA YAKIN HİSSEDİYORUM

Demirmen, antrenörlük ya da yöneticilik hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu

Zor bir soru bu. Cevaplaması çok kolay değil. Kendimi antrenörlüğe her zaman daha yakın hissediyorum ama zaman ve şartlar ne getirir onu bilemiyorum. Sonuçta kadın basketboluna bir şekilde hizmet etmek istersek öyle ya da böyle bizim gibi sporcuların da bir şekilde katkı sağlaması gerekiyor. O yüzden bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim.

BU SENE DE LİGİ DOMİNE EDECEĞİZ GİBİ DURUYOR

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hedefinin Final-Four olduğunu söyleyen tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde de zirveye oynayacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, Açıkçası takımları çok iyi takip edemedim. Sadece bizim takımı takip edebildim. Yeni bir yapılanma oluşturdular bu sene. Son maçta gördüğümüz gibi yine ligi domine edeceğiz gibi duruyor. Avrupa'da da 5 tane yabancımız var, 1 tanesi devşirme. Ben de bütün maçları olabildiğince takip etmek istiyorum. Fenerbahçe olarak düşünürsek, ilk hedeflerinin Final-Four'a kalmak olduğunu biliyorum. Onu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Tabi şampiyonluk gelir mi onu bilemem. Daha sezonun çok başındayız. Umarım bu başarılar gelir ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDA YAPILANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLMALI

A Milli Kadın Basketbol Takımı hakkında da konuşan Demirmen, kendi zamanlarında neden başarılı olduklarının düşünülmesi gerektiğini belirterek, Başarının gelmesi biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Yapılanma biraz daha farklı olmalı. Kadın basketboluna yatırım anlamında bizim zamanımızda başarılıydık ve herkesin dikkatini çekiyorduk. O zamanda neden başarılıydık onu düşünmemiz ve tekrar oralara dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA