08.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:17

SPOR Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu

Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR ile Antalya Havalimanı işletici firması Fraport TAV arasında 1.5 yıl süreli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport-TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımıyla gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak bölgenin önemli değeri Antalyaspor ile birlikte önemli bir yola çıktıklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Çok onur ve gurur verici bir anı yaşıyoruz. Bu dün gerçekleşen anlaşmanın üzerine yapılan bir sözleşme değil, çok uzun süredir üzerinde uzun mesailer harcayarak bugüne geldik. Fraport ve TAV biri Almanya'da diğeri Türkiye topraklarında doğmuş sektörün iki devi olarak, yine bölgemizin en büyük değerlerinden Antalyaspor'la birleşerek, her iki tarafa da kazan kazan uygulaması üzerinden destek vermek, her iki tarafın da başarılarını taçlandırmak için yola çıkıyoruz. Tüm Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

2016'dan beri başkanlık görevi sürecinde ilk takım ismi sponsorluğu anlaşmasının imzalandığını belirten Ali Şafak Öztürk, başkanlığı dönemindeki en büyük sponsorluk anlaşması olduğunu da söyledi. Dünya futbolundaki sponsorlukların öneminin yükselerek değer kazandığını belirten Öztürk, "Son dönemde Türk futbolunda da bu dönem özellikle harcama limitleri ve vergi ağırlıkları açısından takım ismi sponsorluklarının da önemini artıyor. Hatta dünya futbolunda yaklaşık 111 yıldır göğüs sponsorluğu almayan Barcelona bile artık sponsorluk alıyor. Yani şunu görüyoruz, sponsorluklar dünya ve Türk futbolunda artık çok önemli olacaktır" diye konuştu.

Antalyaspor ve Antalya için Fraport TAV ortaklığına teşekkür eden Öztürk, şöyle dedi:

"Sadece Antalyaspor'a değil, Antalya şehrine çok ciddi bir yatırım yapmış oluyorlar. Bizim daha önce isim sponsorluğu yapmama nedenlerimizden bir tanesi de doğru partneri, doğru markayla doğru yol haritasında ilerlemememizden de kaynaklanıyordu ve Fraport TAV ortaklığı kesinlikle doğru bir değerdir. Antalyaspor'un gücünü daha da yükselterek devam edebileceği bir değerdir. Böyle ciddi destek ve yatırımı sadece Antalyaspor'a değil Antalya şehrine yaptıkları için. 1.5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. İnşallah daha da uzun bir beraberliğimiz olur. Zaten daha önce de destekleri vardı ama şimdi çok güzel bir şekilde pekiştirmiş olduk."

Başkan Öztürk, Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin transferinde de bu anlaşmanın kesinlikle etkisi olduğunu belirterek, "Zaten önceden görüşmelerimizin başlamasının nedeni de buydu, 1.5-2 aydır görüşmelerimiz sürüyordu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sunduğu harcama limitleriyle ilgili dönemde de sponsorluk anlaşmasıyla gelmesinde bu çapta ve Türk kamuoyunun da takdir ettiği transferlerin yapılmasında bu ortaklığın çok ciddi payı olmuştu" dedi.

Kaynak: DHA