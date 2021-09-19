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SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldıNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA ( Dha ) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan Vega AVM'deki lisanslı ürün mağazasının açılışına kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Mustafa Dalcı ile futbolcular Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Ariyibi, Kwabena ve Zahid'i ile çok sayıda taraftar katıldı.

AVM'lerde yer alan ilk Ankaragücü Store mağazasını bugün açtıklarına vurgu yapan Ankaragücü Başkano Faruk Koca, "Bugün gerçekten MKE Ankaragücü'ne yakışır, örnek gösterilebilecek bir mağaza açılışını yaptık. Tüm camiamızı, taraftarımızı ve MKE Ankaragücü'nü sevenleri buraya bekliyoruz, MKE Ankaragücü armasıyla, taraftarlarıyla bütünleşmek bu tür mekanlardan geçiyor. Bugün sağ olsun camiamız, taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Futbolcularımız ve teknik direktörümüzle beraber, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve bir önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Fatih Mert ile beraber bugün bu tarihi ana şahitlik ettik. Camiamıza hayırlı olsun diyorum, bunun devamının geleceğini belirtmek istiyorum. Aynı zamanda pazartesi günü Menemenspor maçımız var. Kurallar dikkate alınarak taraftarımızı bizi desteklemesini istiyoruz. Her maça daha coşkulu çıkmak için taraftarlardan destek bekliyoruz. Takımımızı statta yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Hedefimiz belli, inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşırız, MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere tekrar taşırız" dedi.

MUSTAFA DALCI: HEP BİRLİKTE ANKARAGÜCÜ'NÜ DESTEKLEME ZAMANI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise MKE Ankaragücü'nü seven herkesi görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Mağaza açılışımıza gelen bütün Ankaragüçlülere yürekten teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü'ne destek olmak adına bu ürünleri alacaklarına inanıyorum. İnşallah daha fazla mağaza olur, siz de daha fazla destek olursunuz, çünkü zaman birlik olma zamanı, hep birlikte MKE Ankaragücü'nü destekleme zamanı. Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı

SPOR Ankaragücü'nün AVM'de yer alan ilk mağazası açıldı
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