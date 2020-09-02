SPOR A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti
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SPOR A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti

SPOR A Milli Futbol Takımı Sivas'a gittiVIDEO YOKİlkay DİKİCİ İSTANBUL,(DHA)- A Milli Futbol Takımı, yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağı Macaristan karşılaşması için Sivas'a hareket etti.

02.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:22

SPOR A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti

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İlkay DİKİCİ İSTANBUL,(DHA)- A Milli Futbol Takımı, yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağı Macaristan karşılaşması için Sivas'a hareket etti.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup ilk maçında yarın saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Sivas'a doğru yola çıktı. Milliler, Sivas Havalimanı'na ulaştıktan sonra apronda bekleyen otobüsle kamp yapacağı otele doğru hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu bugün saat 17.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de statta yapacak.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

SPOR A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti

Kaynak: DHA

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