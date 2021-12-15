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Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Haberler | Güncel

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili olurken düşen hava sıcaklığı kentte de etkili olmaya başladı.

MANİSA (İHA) - Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı

MANİSA - Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili olurken düşen hava sıcaklığı kentte de etkili olmaya başladı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı, beyaz örtü ile kaplandı. 1200 rakımlı at alanı mevkiinde kar kalınlığı yarım santimetreyi bulurken, zirveye yakın olan Bayraktepe mevkinde kar kalınlığı 3 santimetreye, 1517 rakımlı zirvede bulunan yangın gözetleme kulesi mevkiinde ise kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, Manisa kent merkezinde de soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı.

Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda belediye ekipleri tarafından önlem alınmaya başlanırken, kış lastiği veya zinciri bulunmayan araçların Spil Dağı'na çıkmaması istendi.

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

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İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Son Dakika Haberleri

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