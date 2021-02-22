Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası sonuçlandı
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Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası sonuçlandı

22.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:30
Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası sonuçlandı

Spike Cup 4 yayıncı Özel Turnuvası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Toplamda 8 takımın iki ayrı gruba ayrılıp karşı karşıya geldiği mücadelede 50 bin liralık ödül de sahiplerini buldu.

Valorant espor kapsamında gerçekleştirilen Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası 8 kaptanın karşılaşması ile geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti. 50,000 TL'lik bir ödülü bulunan bu görkemli turnuva, çekişmeli müsabakaları da beraberinde getirdi.

SPIKE CUP 4 YAYINCI ÖZEL TURNUVASI TAKIMLARI

İşte A ve B grupları;

A Grubu

Team Eylül

Team Hellian

Team Miafitz

Team Thaldrin

B Grubu

Team Farewell

Team LEGOO

Team Tecone

Team Rip

Bütün takımlar birbirileri ile karşılaşarak müsabakalarını oynadılar. Her gurubun bir birincisi oldu ve bu birinciler birbirileri ile karşılaşmadılar. Bunun yanı sıra A grubu birincisi Team Thaldrin oldu B grubunun birincisi ise Team Rip oldu.

Müsabakaların ardından 50.000 TL'lik ödül gruplara dağıtıldı.

A Grubu:

Team Thaldrin 10,000 ₺

Team Eylül7,500 ₺

Team Hellian 5,000 ₺

Team Miafitz 2,500 ₺

B Grubu:

Team Rip10,000 ₺

Team Tecone 7,500 ₺

Team LEGOO 5,000 ₺

Team Farewell 2,500 ₺

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