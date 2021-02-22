Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası sonuçlandı
Spike Cup 4 yayıncı Özel Turnuvası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Toplamda 8 takımın iki ayrı gruba ayrılıp karşı karşıya geldiği mücadelede 50 bin liralık ödül de sahiplerini buldu.
Valorant espor kapsamında gerçekleştirilen Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası 8 kaptanın karşılaşması ile geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti. 50,000 TL'lik bir ödülü bulunan bu görkemli turnuva, çekişmeli müsabakaları da beraberinde getirdi.
SPIKE CUP 4 YAYINCI ÖZEL TURNUVASI TAKIMLARI
İşte A ve B grupları;
A Grubu
Team Eylül
Team Hellian
Team Miafitz
Team Thaldrin
B Grubu
Team Farewell
Team LEGOO
Team Tecone
Team Rip
Bütün takımlar birbirileri ile karşılaşarak müsabakalarını oynadılar. Her gurubun bir birincisi oldu ve bu birinciler birbirileri ile karşılaşmadılar. Bunun yanı sıra A grubu birincisi Team Thaldrin oldu B grubunun birincisi ise Team Rip oldu.
Müsabakaların ardından 50.000 TL'lik ödül gruplara dağıtıldı.
A Grubu:
Team Thaldrin 10,000 ₺
Team Eylül7,500 ₺
Team Hellian 5,000 ₺
Team Miafitz 2,500 ₺
B Grubu:
Team Rip10,000 ₺
Team Tecone 7,500 ₺
Team LEGOO 5,000 ₺
Team Farewell 2,500 ₺