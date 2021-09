Spider-Man 2 "Daha Karanlık" Bir Oyun Olacak

Marvel, Insomniac Games'in geliştirdiği Spider-Man 2 hakkında yeni detaylar verdi ve "daha karanlık" bir oyun olacağını açıkladı.

Bu ayki PlayStation Showcase etkinliğinde duyurulan Spider-Man 2'den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. This Week In Marvel adlı podcast'te konuşan Marvel Games Başkan Vekili Bill Rosemann, Spider-Man 2'nin daha karanlık temada olacağını açıkladı.

"Eğer ilk Spider-Man oyunu Star Wars olsaydı, Spider-Man 2 bir nevi bizim Empire'ımız" diyen Rosemann, Star Wars filmlerini kullanarak bir kıyaslamada bulundu. Spider-Man 2 oyunu için "Biraz karanlık bir hal alıyor" ifadesini kullandı.

Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Spider-Man 2, 2023'te Playstation 5 için çıkacak. Aynı stüdyo ayrıca Marvel ortaklığı ile Wolverine oyunu üzerinde de çalışıyor ve bu oyun da PlayStation 5 için hazırlanıyor fakat henüz bir çıkış tarihi yok.

Aynı podcast'te Bill Rosemann, Marvel's Wolverine oyunu hakkında da açıklamada bulundu. Çıkış tarihi için "En nihayetinde açıklayacağız" diyen Rosemann, "Daha fazlası için gidip [duyuru] fragmanlarını analiz edin, detaylar ve göndermelerle dolular" şeklinde konuştu.

Marvel's Spider-Man 2 gibi Marvel's Wolverine oyununun da "karanlık temada" ve "yetişkinlere yönelik" olduğu oyunun yönetmeni tarafından yakın zamanda açıklanmıştı.

Marvel's Wolverine Oyunundan İlk Detaylar Açıklandı

Insomniac Games son yıllarda bu tarzdan uzak oyunlara imza atarak ilk Spider-Man oyunu, spin-off Miles Morales ve Ratchet and Clank Rift Apart gibi daha renkli yapımlar ortaya koymuştu. Ancak stüdyonun geçmişteki çalışmaları arasında Resistance üçlemesi gibi koyu temada oyunlar da yer alıyor.

Oyunun duyuru fragmanında Peter Parker ve Miles Morales'in Venom'a karşı ortak mücadelesi gösteriliyordu. Hatta fragmanda Spider-Man'in düşmanlarından Kraven the Hunter'ın da tease edildiği dikkat çekmişti.

