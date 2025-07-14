Dijital içerik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen iShowSpeed, son günlerde Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da çektiği videolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Speed kimdir, kaç yaşında? İstanbul videolarıyla gündem olan fenomen yayıncı iShowSpeed nereli, gerçek adı ne? İşte, Speed hakkında merak edilen tüm detaylar…

SPEED KİMDİR?

Enerjik yayın tarzı, ani tepkileri ve mizahi üslubuyla tanınan fenomen isim, hem gençler arasında hem de uluslararası alanda büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Speed kimdir, kaç yaşında

Dijital içerik üretiminde son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan iShowSpeed, gerçek adıyla Darren Watkins, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. İnternet dünyasına ilk adımını 2016 yılında YouTube kanalı açarak atan genç yayıncı, video paylaşımına ise aktif olarak 2017'de başladı. İlk canlı yayınını 2018 yılında yapan Watkins'in o dönem yayınlarını yalnızca birkaç kişi takip ediyordu. Ancak zamanla özellikle genç oyuncular arasında tanınmaya başladı.

Fortnite ve NBA 2K gibi geniş hayran kitlesine sahip oyunlar üzerine içerikler üreterek öne çıkan Speed, kısa sürede popülerlik kazandı. 2020 yılı itibarıyla içerik üretiminde istikrarlı bir şekilde büyüyen fenomen, özellikle Talking Ben isimli mobil oyunla dikkatleri üzerine çekti. Oyundaki tepkileri ve eğlenceli sunum tarzıyla viral olan Speed, yalnızca bir yayıncı olmanın ötesine geçerek kendine özgü bir internet karakteri hâline geldi.

İstanbul videolarıyla gündem olan fenomen yayıncı iShowSpeed nereli

Yayıncılık kariyerinin yanı sıra müzik dünyasında da adından söz ettiren Speed, "Shake", "Bounce", "Dooty Booty" ve "God is Good" gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahne performanslarında da dijital yayınlardaki enerjisini sürdüren genç fenomen, her platformda dikkat çekmeyi başardı.

2022 ve 2023 yıllarında dijital içerik üreticilerine verilen en prestijli ödüllerden biri olan Streamy Awards'ta "Yılın Yayıncısı" ve "En İyi Çıkış Yapan Yayıncı" ödüllerini kazanarak başarısını resmî olarak taçlandırdı.

Speed gerçek ismi ne

Son olarak İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarette, dondurmacı ve CZN Burak ile yaşadığı renkli anlar, sokaklarda halkla girdiği diyaloglar ve berberde yaşadığı eğlenceli diyaloglar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Bu görüntüler sayesinde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Speed'in paylaşımları, platformlar arasında hızla yayıldı.

Türkiye'de dahil olmak üzere bugün milyonlarca takipçiye ulaşan iShowSpeed, yayıncılık dünyasının en renkli ve etkili figürlerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.