SPADE427 - Lale sözleri! Lale rap şarkısı sözleri nelerdir? Spade 427 LALE sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!
Spade427 - Lale şarkısı dün gece saatlerinde yayınlandı! Kısa sürede 10 bin izlenme ve 1.9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, SPADE427 - LALE sözleri nelerdir? SPADE427 - LALE rap şarkısı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Spade 427 LALE şarkısının sözleri nelerdir? Lale şarkısı hakkında bilgiler!
SPADE427 - LALE SÖZLERİ
Stilim klasik biz Ankara planet
Hiphop damarımda lanet benle yarışma devam et
Siz de duygular plastik senin duruşun emanet
Benim gözümden kaçar mı sandın lale?
***
Piyasa kaşarlanınca her tarafta fare
Abesle iştigalde her içen değil marley
Sırtta hatun Harley altta seni yerim Halley
Rap çamurlu yol rally 4 2 7 MC Rae
***
NAKARAT
Senin s**ik tipini si**m p*şt
Bura orta doğu yok American Dream
Ya fazla atma ya da iyi uç
Ortası yok iki uç
Donar içim buz yeah!
Mahalle rules
Başını dik tut
Bişi sıkıyosa canı içini kus
Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş
VERSE2
Kalır kafan takılı kalır laflarda havada
Çözüm geçer paradan istiyom verin bana da
İçim kalır arada seviyom unutamadım
Beni zayıf sananı gerek yok yumruklamama
***
Bugün kaybettim tamam da kazanınca tanımam
Demedi demeyin yerde kaplamayın yanımda
Gözüne bakınca anlarım yanılmam
Saf kişiden zaman çalan insanları tanımak.
NAKARAT
Senin s**ik tipini si**m p*şt
Bura orta doğu yok American Dream
Ya fazla atma ya da iyi uç
Ortası yok iki uç
Donar içim buz yeah!
Mahalle rules
Başını dik tut
Bişi sıkıyosa canı içini kus
Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş
VERSE 3
Borderline'ı çöz tek kart blöf
Üçüncü gözleri kör nankörlük gör
Kibirli cahil fitne fesat hepsi g*t
Yolu uzat başa dön bulursan ganimeti göm
***
Kurudum aranızda bu nasıl para hırsı
Bence birçoğu gizlese de kendisine kızgın
Netimdir bilirsin bakışlarım kırbaç
Siz kürek alın kuyu kazın bizim ekip orak
NAKARAT
Senin s**ik tipini si**m p*şt
Bura orta doğu yok American Dream
Ya fazla atma ya da iyi uç
Ortası yok iki uç
Donar içim buz yeah!
Mahalle rules
Başını dik tut
Bişi sıkıyosa canı içini kus
Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş
Tuş tuş tuş tuş tuş
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Lale şarkısı 14 saatte 10 bin izlenme ve 1.9 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Prodüktör: Yiğit Avcı
Mix: Emre Kaya
Mastering: Info
Sözler: Cem Deniz (Spade427)
Kayıt: Yiğit Avcı
Menajerlik: BBI Music Co.
Yapım: DMC