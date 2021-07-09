SPADE427 - Lale sözleri! Lale rap şarkısı sözleri nelerdir? Spade 427 LALE sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Spade427 - Lale şarkısı dün gece saatlerinde yayınlandı! Kısa sürede 10 bin izlenme ve 1.9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, SPADE427 - LALE sözleri nelerdir? SPADE427 - LALE rap şarkısı sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Spade 427 LALE şarkısının sözleri nelerdir? Lale şarkısı hakkında bilgiler!

SPADE427 - LALE SÖZLERİ

Stilim klasik biz Ankara planet

Hiphop damarımda lanet benle yarışma devam et

Siz de duygular plastik senin duruşun emanet

Benim gözümden kaçar mı sandın lale?

***

Piyasa kaşarlanınca her tarafta fare

Abesle iştigalde her içen değil marley

Sırtta hatun Harley altta seni yerim Halley

Rap çamurlu yol rally 4 2 7 MC Rae

***

NAKARAT

Senin s**ik tipini si**m p*şt

Bura orta doğu yok American Dream

Ya fazla atma ya da iyi uç

Ortası yok iki uç

Donar içim buz yeah!

Mahalle rules

Başını dik tut

Bişi sıkıyosa canı içini kus

Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş

VERSE2

Kalır kafan takılı kalır laflarda havada

Çözüm geçer paradan istiyom verin bana da

İçim kalır arada seviyom unutamadım

Beni zayıf sananı gerek yok yumruklamama

***

Bugün kaybettim tamam da kazanınca tanımam

Demedi demeyin yerde kaplamayın yanımda

Gözüne bakınca anlarım yanılmam

Saf kişiden zaman çalan insanları tanımak.

NAKARAT

Senin s**ik tipini si**m p*şt

Bura orta doğu yok American Dream

Ya fazla atma ya da iyi uç

Ortası yok iki uç

Donar içim buz yeah!

Mahalle rules

Başını dik tut

Bişi sıkıyosa canı içini kus

Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş

VERSE 3

Borderline'ı çöz tek kart blöf

Üçüncü gözleri kör nankörlük gör

Kibirli cahil fitne fesat hepsi g*t

Yolu uzat başa dön bulursan ganimeti göm

***

Kurudum aranızda bu nasıl para hırsı

Bence birçoğu gizlese de kendisine kızgın

Netimdir bilirsin bakışlarım kırbaç

Siz kürek alın kuyu kazın bizim ekip orak

NAKARAT

Senin s**ik tipini si**m p*şt

Bura orta doğu yok American Dream

Ya fazla atma ya da iyi uç

Ortası yok iki uç

Donar içim buz yeah!

Mahalle rules

Başını dik tut

Bişi sıkıyosa canı içini kus

Bu bi oyun değil sırtın yere gelir tuş

Tuş tuş tuş tuş tuş

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Lale şarkısı 14 saatte 10 bin izlenme ve 1.9 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Prodüktör: Yiğit Avcı

Mix: Emre Kaya

Mastering: Info

Sözler: Cem Deniz (Spade427)

Kayıt: Yiğit Avcı

Menajerlik: BBI Music Co.

Yapım: DMC