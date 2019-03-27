Sp Meclis Üyesi Adayı ve BBP Başkan Adayı, Azmi Ekinci Lehine Çekildi

BBP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi adayı Hıdır Çakar, Esenyurt'ta gerçekleştirilen mitingde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek vermek için istifa ettiklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Mitinge Ekinci'nin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve yüzlerce kişi katıldı. Mitingde coşkulu kalabalık slogan atıp meşale yaktı. Mitingde Esenyurt Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi adayı Hıdır Çakar, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek için istifa ettiklerini açıkladı.

"BBP ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM VE AZMİ BAŞKANI DESTEKLİYORUM"

Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2'nci Sıra adayı Hıdır Çakar istifasının ardından yaptığı konuşmada, "Partimden istifa ediyorum. Sebebine gelince, bizim illegal örgütler ile işimiz olamaz. Biz milli görüşçüyüz" dedi. Daha sonra konuşan Büyük Birlik Partisi Esenyurt Başkan Adayı Yusuf İvgen ise, "Seçim süreci boyunca yaptığım çalışmalarda oluşan tablolar beni çok rahatsız etti. Cumhur İttifakına bağlı kalmak adına adaylıktan çekiliyorum ve Azmi Başkanı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"AKÇABURGAZ KARARINI VERMİŞ, SEÇİMİ SONUÇLANDIRMIŞTIR"

Konuşmasına halkı selamlayarak başlayan Başkan Adayı Azmi Ekinci de, "Akçaburgaz kararını vermiş, seçimi sonuçlandırmıştır. Bugün Akçaburgaz 31 Mart akşamı rekor bir sonuçla Esenyurt'ta bir zafere daha imza atarak adını İstanbul'a ve Türkiye'ye duyuracağını ilan etmiştir" dedi.

"İSTİFA EDİP BİZİMLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE KARAR VERDİLER"

Başkan Adayı Ekinci, "Milli ve yerli refleksin devreye girmesi ile Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hıdır Çakar kardeşim istifa etti bizimle birlikte çalışıyor. Dik durmasını bilen ve yanlışa göz yummayan bir kardeşimiz. Yanlış gidişata duruşu ile dur diyen bir kardeşimiz, Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Yusuf İvgen de bizim lehimize istifa edip, bizimle çalışmaya karar vermiştir. Yusuf kardeşimi kutluyorum. İstifa edip bizimle birlikte yol yürümeye karar verdiler" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA