Sözcü Gazetesi davasında 7 sanığa FETÖ'den hapis cezası

27.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:05

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile çalışanlarının FETÖ'ye yardım suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Burak Akbay'ın dosyasını firari olduğu gerekçesiyle ayıran mahkeme, 1 sanığın beraatine karar verirken, 7 sanığı hapis cezasına çarptırdı.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve 9 gazete çalışanlarının "FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandıkları dava karar bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

"BU DAVADA OLMAK BENİ YORDU"

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Emin Çölaşan, "Hakkımızda açılan boş bir davadır aleyhimize ne belge ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum" dedi. Beraatini talep eden sanık Mediha Olgun, "Bu davada olmak beni yordu. Darbeci hiçbir zihniyeti desteklemem mümkün olmaz" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan Necati Doğru ise, "Benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve Allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil" şeklinde konuştu. Son sözleri sorulan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Oy birliğiyle alınan kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu "FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'ı "FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanıklar Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'yi ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Mediha Olgun'a ise suçun sabit olmadığını belirterek beraatine hükmetti.

SANIK BURAK AKBAY'IN DOSYASI İSE FİRARİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE AYRILDI.

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, "Hiç böyle bir şey beklemiyorduk zaten. Böyle bir adaletten de böyle bir karar çıktı. Tepe tepe kullansınlar" diye konuştu.

Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Celal Ülgen, "Mahkeme de Sözcü gazetesinin FETÖ ile iltisakının bulunmadığı konusunda kanaat getirdi ki indire indire verdikleri cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. Fakat bu gazeteciler için lekelenmeme hakkı ihlalidir. Beraat etmesi gereken gazetecilerin ve FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir" diye konuştu.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA