'SÖZ' Verdiler, Geri Dönüyorlar!

Ekranların en büyük prodüksiyonlu dizisi "SÖZ" yeni sezona damga vurmaya geliyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 'SÖZ" yeni sezonda, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle hız kesmeden devam ediyor.

İLKLERİN SÖZ'Ü!

Oyuncu kadrosuna Cihan Ünal, Mehmet Özgür ve Ezgi Çelik'i dahil eden 'SÖZ', yeni sezon bölümlerinde dev prodüksiyonuyla da ilklere ve sürprizlere imza atacak...

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yayınlanan 12 bölümünde ortaya çıkan rakamlar kırılması güç rekorlara imza atıyor. Dizide şimdiye kadar toplam 14 kg. patlayıcı, 42.000 adet mermi, 10.500 figürasyon, 170 yan rol oyuncusu kullanılırken set ekibi bu süreçte 80.000 km yol yaptı. 500'den fazla gerçek mekanda çekim yapan Söz ekibi çekimlerde gerçek scorsky helikopter kullandı.Yine Türkiye'de ilk kez Söz dizisinde gerçek bir savaş aracı olan Ejder izleyiciyle buluştu. Yedi binek ve bir zırhlı araç dizi için kullanılmaz hale getirildi. Tam donanımlı yedi kameranın kullanıldığı dizi hikayesiyle olduğu kadar yüksek bütçeli prodüksiyonuyla da izleyenlerin kalbine taht kurdu.

Kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz karakterini başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın, 'Özel Kuvvet Timi' mensuplarını ise Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat'ın canlandırdığı "SÖZ" 18 Eylül Pazartesi günü Star TV'de ekrana gelecek.