Soyer: "Cittaslow Metropol Unvanı İzmir'i Dünyanın Gündemine Taşıyacak"
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Soyer: "Cittaslow Metropol Unvanı İzmir'i Dünyanın Gündemine Taşıyacak"

Soyer: 'Cittaslow Metropol Unvanı İzmir'i Dünyanın Gündemine Taşıyacak'
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meclis toplantısında dünyada ilk kez İzmir'in Cittaslow Metropol unvanı aldığını belirterek, "Bu, İzmir'i dünyanın gündemine taşıyacak başarıdır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meclis toplantısında dünyada ilk kez İzmir'in Cittaslow Metropol unvanı aldığını belirterek, "Bu, İzmir'i dünyanın gündemine taşıyacak başarıdır. Bu, İzmir'in ortak başarısıdır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandığını söyleyerek "Metropollere de bu unvanın verilmesi ve bununla ilgili kriterlerin oluşturulması için uzun yıllardır bu çalışmayı yapıyorduk. 12 Haziran'da Cittaslow 2021 Genel Kurulu'nda İzmir'in bu unvanı alması karara bağlandı. Dünyada ilk kez İzmir, Cittaslow Metropol unvanını aldı. Bu hepimizin ortak başarısı, İzmir'in ortak başarısıdır. Paris, Brüksel, Barselona'nın yanı sıra ABD'de birçok metropol bu unvanı almak istiyordu. Dünyanın birçok yerinde bu konuda çalışma yapılıyordu. İzmir'in ön almış olması hem prestij hem de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza yol gösterecek bir turnusol kağıdı olacak" dedi. Bu unvanın İzmir'i dünyanın gündemine taşıyacak bir başarı olduğunu söyleyen Soyer, "Bundan sonra bu unvanı almak isteyen metropoller için İzmir referans olarak gösterecek. Bu bizim için büyük bir gurur oldu. Buna emek veren çalışma arkadaşlarıma ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. İzmir dünya sahnesinde çok daha fazla yer alacak. Hepimiz İzmirli olmakla çok daha fazla övüneceğiz" şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yarın 11. 30'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki Cittaslow Metropol projesinin tanıtımında, bu yeni hikayeyi anlatacak.

Kaynak: Habermetre

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