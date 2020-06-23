Soydukları iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan şüpheliler yakalandı Kırşehir'de bir iş yerinden 12 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan 3 şüpheli, Yozgat'ta yakalandı.

Kırşehir'de bir iş yerinden 12 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan 3 şüpheli, Yozgat'ta yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir gıda toptancısında geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelemede, hırsızların iş yerindeki iki kasadan 12 bin lira çaldıkları, iş yeri güvenlik kamera kayıt cihazını da sökerek yanlarında götürdükleri belirlendi.

Çevredeki iş yerleri ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Yozgat'a gittiğini tespit etti.

Kırşehir ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yozgat'ta yakalanan şüphelilerin aracında üç cep telefonu, sahte kimlik ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K, M.D. ve A.B. Kırşehir'de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA