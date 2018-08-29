Sosyetik Güzel Süreyya Yalçın, Pırlantalı Kuru Kafa Maskesi ve Türk Bayrağı ile Burning Man Festivali'ne Damga Vurdu
ABD'nin en çılgın festivallerinden olan Burning Man Festivali'ne, sosyetik güzel Süreyya Yalçın pırlantalı kuru kafa maskesi ve elinde Türk bayrağı ile damga vurdu.
ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'ne (Yanan Adam)mücevherleri ve lüks hayatıyla gündeme gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın'da katıldı.
PIRLANTALI VE KURU KAFA MASKESİ İLE FESTİVALDE BOY GÖSTERDİ
Gösterişli kıyafetleriyle ve taktığı milyonluk mücevherlerle magazin gündemine manşet olan Süreyya Yalçın, ABD'de düzenlenen ve en çılgın festivallerden olan Burning Man Festivali'ne (Yanan Adam), pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle boy gösterdi. Sosyal medya hesabından gösterişli maskesi ile verdiği pozları paylaşan Yalçın, Türk bayrağını eline alarak, "Asaletimizi heryere tasıdık" notuyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
"BURNİNG MAN" NEDİR?
Her ne kadar eğlenceli ve çılgınlarca partilenen bir etkinlik olsa da zorlukları da bir hayli fazla olan Burning Man, ilk olarak 1986 yılında düzenlendi. Burning Man, adını festivalin son günü ahşaptan yapılan bir kuklanın yakılmasından alıyor.
-
Adamlar çöl gibi yerde festival yapıyor. Bizim görgüsüzler koşa koşa gidiyor. Ülkende bir hayır kurumuna bağışla o parayı desek , oraya gideceğine. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
rezillik hayatını böyle pazara cıkarıp bole memlernı acmakla o0lmaz ama 5 yıl sonra allah allah dıye aglayacaksın bu yaptıgın salaklıgı odeyeceksın sende bırgun fakır olucaksnCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ülkemizi başarıyla temsil etmiş. teşekkürler. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BATI TAKLİTÇİSİ ŞAKLABANLAR BUNLARDA UTANMA OLSA ORAYA GİDİP KAPİTALİST, İŞGALCİ, SÖMÜRGECİ, EMPARYALİST , ASALAK ÜLKENİN TOPRAKLARINDA BALDIRIÇIPLAK ŞEKİLDE HAVA ATMAZ YOK YANLIŞ SÖYLEDİM HAVA ATTIĞINI SANMAZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Asgari ücrete bak ! Bi de bu sürtüğün hayatına bak ....... adalet mi bu ?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır