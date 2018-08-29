Sosyetik Güzel Süreyya Yalçın, Pırlantalı Kuru Kafa Maskesi ve Türk Bayrağı ile Burning Man Festivali'ne Damga Vurdu

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'ne (Yanan Adam)mücevherleri ve lüks hayatıyla gündeme gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın'da katıldı.

PIRLANTALI VE KURU KAFA MASKESİ İLE FESTİVALDE BOY GÖSTERDİ

Gösterişli kıyafetleriyle ve taktığı milyonluk mücevherlerle magazin gündemine manşet olan Süreyya Yalçın, ABD'de düzenlenen ve en çılgın festivallerden olan Burning Man Festivali'ne (Yanan Adam), pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle boy gösterdi. Sosyal medya hesabından gösterişli maskesi ile verdiği pozları paylaşan Yalçın, Türk bayrağını eline alarak, "Asaletimizi heryere tasıdık" notuyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

"BURNİNG MAN" NEDİR?

Her ne kadar eğlenceli ve çılgınlarca partilenen bir etkinlik olsa da zorlukları da bir hayli fazla olan Burning Man, ilk olarak 1986 yılında düzenlendi. Burning Man, adını festivalin son günü ahşaptan yapılan bir kuklanın yakılmasından alıyor.