Sosyetik güzel Süreyya Yalçın peş peşe evinden pozlarını paylaştı! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Miami'de objektif karşısına geçti. Son zamanlarda zayıflığı ile gündeme gelen sosyetik güzel, bu sefer mezura görünümlü kemeriyle dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yalçın'dan yeni paylaşımlar geldi.

"SÜREYYA'NIN ÖLÇÜLÜ TARZI"

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, ABD'de bulunan evinin bahçesinde giyinip süslenip pozlar verdi. Instagram hesabından pozlarını yayınlayan Yalçın, mezura şeklindeki kemeri ile takipçileri tarafından dalga konusu oldu. Birçok kullanıcı Yalçın için "Süreyya'nın ölçülü tarzı" esprileri yaptı.

İşte Süreyya Yalçın'ın mezura görünümlü kemeriyle verdiği pozlar...