Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, çizmeli plaj stiliyle çok konuşuldu!
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından paylaştığı çizmeli fotoğrafıyla gündeme geldi. Yalçın'ın bir takipçisi paylaşıma, "İkoncan olcağım diye ne çektin be." yorumunu yaptı.
Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, sıra dışı plaj tarzıyla dikkat çekmeye devam etti. Eşi, Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
BİNLERCE YORUM YAĞDI
Daha önce özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, bu defa da çizmeleriyle dikkat çekti. Bodrum'un sıcağına aldırış etmeyen Süreyya Yalçın, taşlarla süslü bikinisinin altına deri çizme giyerek teknede güneşlendi. Fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalçın, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
YORUMLAR (46)
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görmemisin bir oglu olmus tutmus karisina gözlük hediye etmis. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ebu cehilde sende cehenneme kadar yolunuz var ama sakin müminlere laf bile atayimn deme cehennem bile dar gelirYayından Kaldır
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Deniz atı var demişler üstüne binerim diye giymiş yaazııııııııkkkkkCevap Yaz Yayından Kaldır
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güzel derken :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu kadinin ne gibi bir özelligi var ki, haberi yapiliyor. Babasinin paralariyla orasini, burasini acmaktan, milleti sacma sapan kiyafetler giyerek, ne bileyim, güya sasaali yasamlarina özendirmenin disinda ne ise yarar ki bu tipler?Bir de güzel görmesek inanacagiz. Ikon ne demek? Bunlari haber yapan ve bu basliklari atanlar acilen Google''de bir arastirma yapsinlar. Yok mudur, daha güzel yapabilecegiz bir haber arkadaslar?Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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Görgüsüz ayagí leš gibi kokar, son kozlarini oynuyor bu kadin.Cevap Yaz 46 1 Yayından Kaldır
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Bu ne be! evdeki perdeleri kesmis mayo yapmisCevap Yaz 42 2 Yayından Kaldır
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size de bir tiksinme geldi mi? hafif bir mide bulantısıCevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
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kıskanılacak özenilecek bir sürü insan varken emin ol bu kadın sonuncu sırada bile değil :) anca senin gibiler özenir zaten UZA :)10 2 Yayından Kaldır
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Kıskançlıktandır o2 20 Yayından Kaldır
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