Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, çizmeli plaj stiliyle çok konuşuldu!

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, sıra dışı plaj tarzıyla dikkat çekmeye devam etti. Eşi, Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Daha önce özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, bu defa da çizmeleriyle dikkat çekti. Bodrum'un sıcağına aldırış etmeyen Süreyya Yalçın, taşlarla süslü bikinisinin altına deri çizme giyerek teknede güneşlendi. Fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalçın, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.