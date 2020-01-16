Sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladılar

16.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:02

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu ile Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği protokolü imzalandı.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu ile Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve yöneticileri arasında "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı.



Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza töreninde Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Lise Müdürü İhsan Gökçe Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim, Lise Lojistik ev Ulaştırma Hizmetleri Alan Şefi Serpil Yüce ile Felsefe Grubu Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Ferah Kütük hazır bulundu.



Protokol, öğretim elemanlarının yönetici ve alan öğretmenleri ile her öğretim yılında 9. sınıf öğrencilerine sektör ile ilgili bilgilendirici sunumlar yapmak, öğrencilere uygulama aşamasında, eğitmen desteği sağlamak, öğretmenlerin sektör incelemesi ve program hazırlama çalışmalarına destek verilmesi, proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik çalışmalarında destek verilmesi, lisede kurulacak olan Forklift Simülayson uygulamasının yapılması konusunda usul ve esasları kapsıyor.



Bu protokol ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu ve Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Lojistik ve Ulaştırma alanlarında eğitim gören öğrencilerin, sektördeki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmeleri amaçlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA