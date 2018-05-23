Sosyal Medyanın Konuştuğu Sokak Köpeğine Sarılıp Uyuyan Genç, Dilenci Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Fotoğraftaki kişinin 19 yaşındaki dilenci Bircan Caba olduğu ortaya çıktı. Emniyet ve belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Şişli doğumlu Caba, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin yardım taleplerini her seferinde geri çevirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 'yakınlarına ulaştırma, bakım ve konaklama' tekliflerini de reddetti. Israrla sokakta yaşamayı sürdürdü.

KARAKOLA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Bircan Caba'nın söz konusu fotoğraf öncesi ve sonrasında normal bir yaşantısının olduğunu belirten kaynaklar, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaptığı için zaman zaman karakola şikayet edildiği ortaya çıktı. Taksim Meydanı ve civarında yaklaşık 50'ye yakın vatandaşın sokakta yaşadığı da belirtildi.

(Kaynak: Sabah)