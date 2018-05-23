Sosyal Medyanın Konuştuğu Sokak Köpeğine Sarılıp Uyuyan Genç, Dilenci Çıktı
Taksim'de kaldırımda bir sokak köpeğine sarılmış halde uyuyan gencin fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fotoğraftaki kişinin 19 yaşındaki bir dilenci olduğu ve bunu duygu sömürüsü için yaptığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞ
Fotoğraftaki kişinin 19 yaşındaki dilenci Bircan Caba olduğu ortaya çıktı. Emniyet ve belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Şişli doğumlu Caba, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin yardım taleplerini her seferinde geri çevirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 'yakınlarına ulaştırma, bakım ve konaklama' tekliflerini de reddetti. Israrla sokakta yaşamayı sürdürdü.
KARAKOLA ŞİKAYET EDİLMİŞ
Bircan Caba'nın söz konusu fotoğraf öncesi ve sonrasında normal bir yaşantısının olduğunu belirten kaynaklar, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaptığı için zaman zaman karakola şikayet edildiği ortaya çıktı. Taksim Meydanı ve civarında yaklaşık 50'ye yakın vatandaşın sokakta yaşadığı da belirtildi.
(Kaynak: Sabah)
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Akp zihniyeti işte hemen bir kılıf buldular seçim yakın ya herşey gül bahçesi gibi gözteriyorlar dilenci olunca iyimi birşey yapmış oluyor milleti kandırmayın artıkCevap Yaz 1 Yayından KaldırYASİN: Ne alakası var adamlar bunu meslek edinmiş bulunduğum yerde çingene mahallesi yakın sabahları sırf dilenmek için servisle gidiyorlar hepsinin altında son model servis araçlar BMC kamyonlar var ama hala dileniyor...bunlar insan duygusu sömürmeyi meslek edinmiş... Senden benden zenginler ama göstermezler1 Yayından Kaldır
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Çakaaall, boşuna gözlerim dolmuş....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aşagıda bir yorumcu arkadaş,güzel tespitlerde bulunmuş,,bu çocuk belkide devlet yurdunda kalıyordu kendisine kötü davranıldıgı için oradan nefret etmiş olabilir,,gerçekten çok üzüldüm..devletin kurumları bu kadar aciz olmamalı.bu çocuk kesinlikle toplums kazandırılmalıdır.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırMUZAFFER İSLAMOĞLU: Devletin kurumlarına iftira atma oralarda çocuklara öyle kol kanat geriyorlar ki sen bunu hayal bile edemezsin.Haberdeki adam 19 yaşında pek yani çalışabilecek hatta evlenebilecek yaşta.Yaşadığı hayat kendi seçimi insanlara askıntı olup çalışmadan yaşamayı seçmiş.5 1 Yayından Kaldır