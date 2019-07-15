Sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal Medyada 'Çay Var İçersen'Rüzgarı!

Sosyal medyanın en çok ilgi gören platformlarından TikTok'ta son günlerde 'Çay Ver İçersen' rüzgarı esiyor.

Cansu Koç'un 12 yıllık suskunluğu bozduğu yeni albümü ile aynı adı taşıyan şarkı, kısa sürede TikTok kullanıcılarının dikkatini çekti.Beğeni toplayan şarkıya, kısa sürede binlerce video çekildi.

Müzik direktörlüğünü Ahmet Koç'un; düzenlemelerini ise Ahmet Koç ve Hakan Caneroğlu birlikte üstlendiği 'Çay Var İçersen' albümü ile müziğe verdiği arayı sonlandıran Koç, şarkılarının gördüğü ilgiden dolayı bir hayli mutlu olduğunu belirtti.

'İYİ Kİ MÜZİĞE DÖNMÜŞÜM'

Sözlerini anonim cümlelerle birlikte kaleme aldığı, müziği kendisine ait olan Çay Ver İçersen'in ise sosyal medyada bu denli ses getireceğini tahmin etmediğini söyleyen Koç 'Hemen her gün onlarca video ile karşılaşıyorum. Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem. Her videoda 'iyi ki müziğe dönmüşüm' diyorum. Herkese teşekkürler' dedi.

Ağdaş Müzik-Boos Production etiketiyle çıkan albümünün uzun ve titiz bir çalışma ile hazırlandığını vurgulayanKoç; bir çok usta müzik insanı ile çalıştığını belirtti.

Koç'un albüm repertuvarında kendi bestesi dışında;Neşet Ertaş, Cudi Koyuncu, Aşık Ferrahi, Ali Kınık'ın eserleri de yer alıyor.

Kaynak: Bültenler