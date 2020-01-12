Sosyal medyadan örgütlenen gezginler 500 çocuğu sevindirdi

12.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:25

Sosyal medya üzerinde gönüllü bir akım başlatan gezginler, otostopla Türkiye'nin dört bir yanından gittikleri İzmir'den Göller Ekspresi ile Isparta'ya gelerek, yaklaşık 500 çocuğa kırtasiye, giyim ve oyuncak hediye etti.



Sosyal medya grupları Gezgin Akademi, EgedeCamp ve Hatay Gezgin Kolektif grupları üyeleri tarafından başlatılan "Oyuncaklar Isparta'da" projesinde oyuncak ve kıyafet toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler, Göller Ekspresi ile İzmir'den Isparta'ya gelerek, yaklaşık 500 çocuğa kırtasiye, giyim ve oyuncak dağıttı. 2016 yılından bugüne kadar Mardin, Kars, Van ve Hatay illerinde yaklaşık 3 bin çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunan gezginler, dün Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ile 88 çocuğun yüzünü güldürdü. Gezginlerin Isparta'daki etkinliklerine yetim çocukların yüzünü güldüren İYİLİKDER de ev sahipliği yaparak, destek verdi. Gönüllü gezginler, bugün de Sütçüler ilçesinde yaptıkları etkinliklerle 2 gün boyunca toplam 500 çocuğa giyim, kırtasiye, mont ve oyuncaklarını ulaştırmış oldu.



"Oyuncaklar Yolda Isparta Projesi" sorumlularından Ümit Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada 80'e yakın arkadaşımız ortak emekle, mücadeleyle, etrafındaki insanlara ulaşarak, onlardan çocuklar için hediyeler vermelerini isteyerek, birlikte bir sevgi yumağı olarak geldik. Yanımızda çocuklar için botlar, montlar, atkı, bere, eldiven setleri, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri getirdik. Bunları çocuklarımıza hediye ederken, aynı zamanda bir etkinlik içinde yapmak, onlara unutamayacakları, güzel olarak hatırlayacakları bir hatıra gerçekleştirmek istedik. Sahne performansları gösteren, tiyatro oyunları oynayan, aynı zamanda müzisyen olan arkadaşlarımız burada çocuklarla vakit geçiyorlar. Biz, en başından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında otostopla, kendi imkanlarıyla gezen bir arkadaş grubu olarak başladık. Gezdiğimiz şehirlerde insanlarla etkileşim ve iletişim kurmayı seviyoruz. En çok da çocuklarla iletişim halinde olmayı seviyoruz. Bizim için çocuğun coğrafyası, kimliği, dili, dini, ırkı hiçbir zaman önemli değil. Çocuk her zaman çocuktur. O paydadan çocuklara yaklaştığımızda bir farkındalık oluşturacağımıza inandık. Okul çağında ekonomik durumu özellikle diğer çocuklara göre daha güç durumda olan, kısıtlı imkanlarla hayatını idame ettirmeye çalışan ailelerin çocuklarına hem katkımız olsun, hem de biz gezmemizin misyonunun yanına bir iyilik hareketi, bir manevi doygunluk hareketi ekleme ihtiyacı hissettik" dedi.



"Ben de çocukluğumda böyle abi ve ablaların olduğu bir yardım kampanyasında onların yardımını almış bir insan olarak bunu bir bayrak yarışı olarak görüyorum"



"Bizi bu hikayeye iten, gittiğimiz şehirlerdeki köy yaşantısındaki çocuklar oldu" diyen Çetinkaya, "Çünkü, oralar daha kısıtlı imkanlarla büyüyen çocuklarla dolu. Ben de köyde büyümüş bir insanım. Ben de çocukluğumda böyle abi ve ablaların olduğu bir yardım kampanyasında onların yardımını almış bir insan olarak bunu bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Bu bayrağı bize onlar devrettiler, biz de buradaki çocuklarımıza veya ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız bütün çocuklarımıza bu bayrağı devredebileceğimiz inancıyla onlarla bir aradayız. Onların yüzündeki mutluluk, yüreğindeki tebessüm, en az onlar kadar bizleri de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



Isparta'daki etkinlikte 80 kişi olduklarını ancak en kalabalık etkinliklerini 180 kişi ile Hatay'da yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Biz, büyük bir sosyal medya grubuyuz. Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden gruplar halindeyiz. Ana grubumuz Gezgin Akademi, diğer gruplarımız da var. Bu projeyi birkaç grubun birleşimi olarak yaptık. Buradaki bizim tek menfaatimiz, çocukların yüzlerindeki gülücük olabilir, başka hiçbir beklenti yok" diye konuştu.



Yaptıkları etkinlikte uzun yıllar aradan sonra tekrar geçen Ekim ayında seferlerine başlayan Göller Ekspresi'ni kullanarak bir mesaj vermeyi de amaçladıklarını dile getiren Çetinkaya şöyle devam etti:



"Bizim bu etkinlikte toplanma merkezimiz İzmir'di. Isparta'ya kendi imkanlarıyla otostopla gelen arkadaşlarımız da oldu. Ama büyük çoğunluğumuz İzmir'e otostopla geldik. Uzun yıllar aradan sonra Göller Ekspresi Isparta-İzmir arasında tekrar seferler yapmaya başladı. Biz bu uzun ayrılığı da bir mesaj olarak düşündük. Dedik ki 'Göller Ekspresi bizi çağırıyor.' Ekim ayında seferler başladığında, bizim projemizin ilk duyurulduğu zaman da Kasım ayı civarındaydı. Göller Ekspresi ile güller şehri Isparta'ya gidelim dedik."



Isparta halkının kendilerini çok sıcakkanlı bir biçimde karşıladığını söyleyen Çetinkaya, bu durumun da kendilerini daha çok mutlu ettiğini ve etkileşimin daha da arttığının altını çizdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA