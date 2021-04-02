Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber
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Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber

İzmir'de takı satarak geçimini sağlayan ve sosyal medya hesabından bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandığını duyuran 41 yaşındaki Aslı Özkısırlar, yaşamını yitirdi. Özkısırlar Kokluca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğrlanırken, talihsiz kadının ailesi ise kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığından yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 15 yıldır takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar, polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandı. 10 yıldır tedavi gören Özkısırlar, geçen 31 Mart gecesi Yeşilyurt semtindeki evlerinde rahatsızlandı. Bekar olan Özkısırlar, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği bir özel hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AİLEDEN "HASTANE YATIRILMADI" İDDİAS

Özkısırlar'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Altındağ semtindeki Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığından yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber

"ABLAM 3 AYDA 25 KİLO VERDİ"

Bir ay önce kardeşi Aslı'yı Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Melike Özkısırlar (33), "Ablam son 3 aydır 25 kilo verdi. Yemek yiyemiyor, devamlı olarak kusuyor. Kendisine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde stent takıldı. Sonrasında hastalığı romatolojik bir hastalık olduğu için Bozyaka Hastanesi'ne gittik. Oradaki romatoloji doktoru gerekli tetkikleri yaptı, yaklaşık 1 ay önce. Bunun sonucunda, kendisinin durumunun kötü olduğunu, hastalığının ciddi olduğunu, vücudundaki organlarının yangın yeri olduğu söylendi. Kusmasının ve kilo kaybının sebebinin de bu olduğu söylendi. Kendisi araştırmak istiyorum, burada yatarak tedavi olmasını istiyorum ve bu şekilde tedavi etmek istiyorum deyip, yatışını verdi.

"YATAKLAR DOLU OLDUĞU 25 ABLAM YATAMADI"

Fakat yatakların dolu olduğunu söyleyip, bir hafta içerisinde yatıracağım dedi ancak 25 gün oldu ablam yatamadı. Biz 1 hafta önce tekrar hastaneye gittik hastaneye. Çünkü bu 25 günlük sürede sürekli olarak nefes alamama, çarpıntı, duyma kaybı gibi şikayetler yaşadı. 1 hafta önce hastaneye gittiğimizde, doktora 'Bakın görüyorsunuz, durumu kötü. Nefes alamıyor' dedim. Zaten ablamın rahatsızlığının en uç noktası zaten nefes alamama. Bu doktorun bunu bilmesi gerekiyordu. Doktor bizi tekrar geri gönderdi, 'Aslı benim aklımda. Servise tekrardan bildirdim. Boş yatak olduğunda alacağım' dedi. Benim ablama doktorun, hastanenin ihmalinden, boş yatak olmamasından öldü. Nefes alamaya alamaya öldü benim ablam. Acildeki doktor bize ablamın akciğerlerinin su topladığını söyledi. Bu kadar ağır olan bir hastayı acil değil diyerek geri gönderdi ancak acil olmayan bir hasta nefes alamaya alamaya öldü. Kendisi çok sevilen bir insandı. O kadar kendini kötü hissediyordu ki, kendisi de Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuş. Hastanede yatak yok diye. Benim ablam pijamaları, bavulu hazır bir şekilde hastaneye yatacağım diye bekliyordu. Bununla ilgili de bir tweet atarak yatak yok çağrısında bulunmuş. Biz ara ara hastaneye gitmemize rağmen bir çözüm bulmadılar" dedi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Özkısırlar'ın, iki çocuğundan birini kaybetmenin acısını yaşayan annesi Nebahat Özkısırlar ise sinir krizi geçirdi. Evlat acısı yaşayan anne Özkısırlar'a sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne vuruldu.

ARKADAŞLARI TAKI TEZGAHINA ÇİÇEK BIRAKTILAR

Ayrıca, Aslı Özkısırlar'ın ölüm haberi takı tezgahının bulunduğu Alsancak'taki esnaf arkadaşlarını da yasa boğdu. Özkısırlar'ın arkadaşları bugün tezgahını karanfillerle donattı.

Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber

ÇOK ÖFKELİYİM ÇOK AMA OFF'

Öte yandan, Özkısırlar'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya gönderilerini paylaşan çok sayıda kişi yaşananlara tepkisini dile getirdi. Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan da "Çok öfkeliyim çok ama off" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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