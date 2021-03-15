Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete suç duyurusu

15.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:31
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete suç duyurusu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Demre Temsilciliği suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Demre Temsilciliği suç duyurusunda bulundu.

Demre'de iş yeri sahibi N.A., İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin'in bir paylaşımının altına Atatürk'e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yorum yaptı. Bunun üzerine ADD Demre Temsilcisi Mehmet Özdemir ile dernek yöneticilerinden Şükrü İbrikçi, Demre Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, N.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ARKADAŞIMIZI KINIYORUZ'

ADD temsilcisi Mehmet Özdemir, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kimse böyle bir hakarette bulunamaz. Bunlar tarih bilmeyen cahiller. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Tarih bilmeyen gafiller, tarihi tekerrür ettirirler'. Biz de bu tarih bilmeyen, cahil arkadaşımız için suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretin cezasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu olan Cumhuriyet Savcısı verecektir. Bu arkadaşımızı, kamuoyu önünde kınıyoruz. Kendisine tarihi okumasını salık veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Deniz Çakır Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:33:21. #1.15#
title