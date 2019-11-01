01.11.2019 23:54

Sosyal medyada işkence yapıldığı öne sürülen köpek bulundu

Köpeğe işkence eden 3 personel açığa alındı

MUŞ - Muş'un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında yapılan çalışmalar sonrasında o köpek canlı bulunarak koruma altına alındı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu bulunan köpek, altına hasır serilerek koruma altına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, iki gündür bir sokak hayvanının sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında konu olduğunu belirterek, "Haberlerle ilgili gün içerisinde bir kaç kez açıklamalarda bulunduk. Biz daha önceden de söyledik; bu olayı tasvip etmediğimizi, kınadığımızı. Hayvan haklarına saygılı olduğumuzu, yaşama haklarına saygılı olduğumuzu, partimizin bu konuda ilkesel yaklaşımının olduğunu ve bu ilkesel yaklaşım bizim için de geçerli olduğunu, bizim de bütün canlılara bu şekilde yaklaştığımızı söyledik. Bizim için sosyal medyada çok ciddi paylaşımlar yapıldı. Linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi belirttik. Buna rağmen halen saldırılar devam etmektedir. Vatandaşın bir talebi üzerine hasta ve uyuz olan bir köpeğin kendi evlerinde olduğu ihbarı üzerine belediyenin personeli, bizim de haberimiz olmadan ilk önce köpeği tedavi etmek amacıyla almaya çalışmışlardır. Tabii ki bu yaklaşım çok iyi bir yaklaşım değil. Ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu konuyla ilgili zaman zaman da açıklamalarda bulunduk. Bazı resmi açıklamalarda köpeğin iğneyle öldürmeye çalışıldığı, kafasına kürekle vurulup öldürmeye çalışıldığı, daha sonra da silah kullanılarak köpeğin öldürüldüğü şeklinde açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Belediyenin çalışmaları sonucunda hasta köpek bulunuldu. Şu anda tedavi edilmek üzere koruma altına alınıldı. Belediyemiz kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgisi olan kişiler açığa alınmış ve haklarında yasal işlemler başlatılmıştır. Bunun da takipçisi olacağız. Bir daha bu olayların gelişmemesi için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili ilçemizde tarım müdürlüğüyle bir çalışma yürüterek, bu soruna bir çözüm getirmeyi düşünüyoruz. Biz hayvan düşmanı değiliz. Kesinlikle yapılan bu yaklaşımı kınıyoruz. Bunu da belirmiştik. Ancak sosyal medya hesaplarında dolaşan haberler bizi cidden üzmüştür. Bu hayvanın da durumu bizi üzdü. Biz bu konuda gerekli hassasiyetimizi gösterdik. Bütün belediyenin personeli iki gündür arama çabası içerisindeydi. Bu hayvan bulundu, tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır" diye konuştu.

Öte yandan köpeğe işkence yapan 3 kişinin açığa alındığı bildirildi. uyla ilgili Bulanık Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve bununla beraber Bulanık Belediyesine yöneltilen şikayetlerden dolayı üzgün oldukları ifade edildi. Uyuz bir köpeğin eve girdiği yönünde vatandaşın şikayeti üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci bir vatandaşın şikayeti üzerine evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personellerle gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz, parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz" denildi.

"3 personelimiz görevlerinden açığa alınmışlardır"

Konu üzerinde hassasiyetle durulduğu ve 3 personelin görevlerinden açığa alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA