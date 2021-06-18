HDP saldırısında ölen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar! Açıklama yapmak zorunda kaldı
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HDP saldırısında ölen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar! Açıklama yapmak zorunda kaldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Dünden bu yana yaşamını yitiren kadının fotoğrafının yerine kendi fotoğrafının kullanıldığını söyleyen Ege Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olan Deniz Poyraz ise sosyal medyadan bir açıklama yaparak ortaya çıkan karışıklığı düzeltti.

İzmir'de HDP il binasına giren bir saldırgan, Deniz Poyraz isimli parti çalışanını kahvaltı yaparken 6 kurşunla katletti.

YANLIŞ DENİZ'İN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Poyraz için sosyal medyada paylaşım yapan birçok gazeteci, tiyatrocu, siyasetci ve vatandaşlar ise mesajlarını yine İzmir'de yaşayan başka bir Deniz Poyraz'ın fotoğrafıyla paylaştı. Çoğu paylaşım yanlış anlaşılmanın ortaya çıkmasından sonra silinirken İzmir Ege Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Deniz Poyraz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada Deniz Poyraz hatası
Saldırıda öldürülen Deniz Poyraz

GENÇ KIZ AÇIKLAMA YAPTI

Poyraz paylaşımında, "Sosyal medya ve internette bana ait fotoğraflar paylaşılmakta. Fakat haberdeki Deniz Poyraz ben değilim. Vefat eden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Deniz Poyraz hatası

AÇIKLAMAYA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Buna rağmen Poyraz'a yönelik paylaşımlar o kadar arttı ki yanlış kişinin paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" denilmeye devam edildi.

İşte Deniz Poyraz'ın o paylaşımı;

Sosyal medyada Deniz Poyraz hatası
HDP saldırısında ölen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar! Açıklama yapmak zorunda kaldı
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